きょう未明、山形県遊佐町でＪＲ羽越本線の列車と乗用車が衝突する事故がありました。

【画像】現場画像

衝突した車のそばには男性が１人倒れていて、その場で死亡が確認されました。

警察によりますと、きょう午前１時半すぎ、遊佐町遊佐でＪＲ羽越本線の回送列車が、線路上で乗用車と衝突しました。

事故の直後に列車の運転手が現場を確認したところ、車の近くに男性が１人倒れていたということです。

現場に駆けつけた警察がその場で男性の死亡を確認しました。

警察によると、死亡したのは成人男性とみられ、身元の確認を進めるとともに事故の原因を調べるとしています。

■事故当時は雪 車は線路を道路と間違えたか...

車と衝突した回送列車は秋田県に向かっていました。列車の運転手１人にけがはないということです。

現場はＪＲ遊佐駅から北におよそ１００メートルの線路上で、事故当時は雪が降り、吹雪で視界が悪かったということです。

衝突現場の２００メートルほど北に踏切があるほか、線路と平行に走る道路があり、車は線路を道路と間違えて踏切から線路内に入った可能性もあるということです。

この事故の影響でＪＲ羽越本線は酒田駅と吹浦駅の間で一時運転を見合わせましたが、午前８時３６分に運転を再開しています。