この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が積立額増加の重要性を解説!『投資先で絶対悩むな!40歳で月10万円の積立投資はオルカンだけで十分な資産を築けます!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔氏が、自身のYouTubeチャンネルで『投資先で絶対悩むな!40歳で月10万円の積立投資はオルカンだけで十分な資産を築けます!』と題した動画を公開した。40代からの資産形成において、複雑な投資戦略よりも「投資額を増やすこと」に集中する重要性を解説している。



鳥海氏はまず、月に一定額の積立投資ができる人とできない人の違いは、「収入と生活習慣」の2つでほぼ説明できると指摘する。これは必ずしも高収入な特別な人だけができるということではなく、収入を上げる工夫や生活習慣の見直しによって、誰にでも可能性があることを示している。



しかし40代は、仕事では責任が増し役職やストレスが増加する一方で、家庭では住宅ローンや子供の教育費、親の介護など、公私ともに多忙で出費もかさむ時期である。鳥海氏も「仕事も家庭もパンパン、心もパンパン」とその現実を認めつつ、「やるべきことはできるだけシンプルに絞る」という考え方が極めて重要だと語る。



そのシンプルな戦略とは、「どこに投資するか」「いつ投資するか」といった変動要素で悩むのをやめ、コントロール可能な「投資額を増やすことだけを考える」ことである。鳥海氏は具体的なシミュレーションを提示し、一定の運用利回りで長期間運用した場合、月々の積立額の違いが将来の資産に与えるインパクトを数値で示した。利回りを数パーセント上げる努力よりも、投資額を数万円増やす努力の方が、資産に与える影響がはるかに大きいことを強調している。



タイミングを計って売買する投資手法についても、多くの人が「安い時に買い、高い時に売る」という理想とは逆に、「安い時に売り、高い時に買う」という失敗をしがちだと指摘する。不確実なタイミングを狙う難しさに挑むより、積立額を上げることの方が「最も簡単」で確実な方法だと断言した。



氏は動画の中で、投資先は全世界株式一本に絞り、投資タイミングで悩まず、投資額を増やすために収入増加・支出削減・生活習慣の見直しといった実行可能な行動に集中することを推奨する。「できることを確実にやって、できないことまで手をつけようとすると全部が中途半端になる」という言葉は、行動の優先順位を明確にする重要性を示している。



動画の最後で鳥海氏は、投資額を上げることができれば「数十年後、今とは違う世界が見えるはず」と締めくくった。40代という多忙な時期だからこそ、複雑な情報に振り回されるのではなく、自身の収入と支出に向き合い、投資額をいかに増やすかという一点に集中することが、将来の資産を築くための最も効果的な一手となる。