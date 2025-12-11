クリエイター・わるるぎ「なかよしたべもの」が手のひらサイズのぬいぐるみに！
「わるるぎ かぷぐるみ なかよしたべものコレクション」が、2025年12月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定だ。
＞＞＞わるるぎ かぷぐるみ なかよしたべものコレクションをチェック！（写真7点）
SNSで話題の、ゆるくて愛らしいイラストが人気を集めるクリエイター・わるるぎの「なかよしたべものコレクション」がカプセルサイズのぬいぐるみになって、カプセルトイに初登場。
ラインナップは、「なかよしカステラ」「なかよしにくまん」「なかよしウインナー」「なかよしシュウマイ」「なかよしエビフライ」「なかよしマシュマロ」の全6種。
ぴっとり寄り添いあう姿は、可愛すぎて胸が苦しくなるほど……。両手にちょうど収まる全長75mmのサイズ感も愛おしい、思わず撫でたくなるふわふわのボア生地仕様だ。
ゴム紐付きだからカバンにつけられるのも便利。
なかよしたべものたちといろんな場所にお出かけしよう。
ぜひこの機会にゲットしてみて。
＞＞＞わるるぎ かぷぐるみ なかよしたべものコレクションをチェック！（写真7点）
SNSで話題の、ゆるくて愛らしいイラストが人気を集めるクリエイター・わるるぎの「なかよしたべものコレクション」がカプセルサイズのぬいぐるみになって、カプセルトイに初登場。
ラインナップは、「なかよしカステラ」「なかよしにくまん」「なかよしウインナー」「なかよしシュウマイ」「なかよしエビフライ」「なかよしマシュマロ」の全6種。
ぴっとり寄り添いあう姿は、可愛すぎて胸が苦しくなるほど……。両手にちょうど収まる全長75mmのサイズ感も愛おしい、思わず撫でたくなるふわふわのボア生地仕様だ。
ゴム紐付きだからカバンにつけられるのも便利。
なかよしたべものたちといろんな場所にお出かけしよう。
ぜひこの機会にゲットしてみて。