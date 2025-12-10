オシャレな人は「色数に頼らない」シンプルが上達する「組み合わせの実例集」
必然的にオシャレを引き寄せる、まちがいない上下の組み合わせ。この先も着続けたいからこそ、飽きないための手数を知っておきたい。ものをかえる・見方をかえる。少しの違いで気分が変わる「これもいい」パターンを考察。
「シンプルな白と黒を変える」色数に頼らないアイディア
まちがいない好感度と、品のよさ。なんとなくで着てもさまになってしまうモノトーン。いい意味でおとなしく見せない着方や選びの計算でレベルアップを。
小物だけ白
黒ワイドジャケット／プランクプロジェクト（プランクプロジェクト 青山店） 黒アシンメトリーショルダーオールインワン／SeaRoomlynn 白バッグ ／イアクッチ（イアクッチ 大丸東京店） 白ソックス／ブルーフォレ（LITTLE LEAGUE INC.） 白パンプス／ファビオ ルスコーニ（伊勢丹新宿本店 本館２階 婦人靴） オールインワンが切れ味よく。
配色に極端な差をつけてリズムを創成。なかでもいつもなら黒で選びがちな小物を真っ白にかえるだけのマイナーチェンジは、適度な緊張感と新鮮味を与えてくれる。
白シャツをレザーに更新
白レザージャケット／HER. 黒プリーツフレアスカート／THIRD MAGAZINE 白サングラス／BURBERRY（ルックスオティカジャパン カスタマーサービス）
シーズンレスで使える、ごくシンプルで万能な白シャツ。コットンベースからリッチなレザーに切りかえて変化球。生地に厚みも増し、１枚でも高い満足感。プリーツスカートを合わせた一見コンサバな装いも、まじめなだけでは終わらせないレザーの風合い。これを黒で選ぶとやや強め。白だから、女性らしいやわらかさも感じられる仕上がりに。
