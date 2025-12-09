この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が合理的判断を提示!『年初NISAで迷う人が続出…一括と積立に向いている人と危険な人の違いについて紹介します!』

投資アドバイザー・鳥海翔氏が自身のYouTubeチャンネルで『年初NISAで迷う人が続出…一括と積立に向いている人と危険な人の違いについて紹介します!』と題した動画を公開し、2026年から始まる新NISAの投資戦略について多くの人が抱く疑問に答えた。



動画で鳥海氏は、まず「年初にみんなが投資するから高値掴みになる」という通説を検証した。全世界の株式時価総額が約1京8,000兆円という巨大な規模であるのに対し、仮に日本のNISA利用者の10%が年初に360万円を一括投資しても、市場に与える影響はわずか0.03%に過ぎないと試算。この数値を個人資産に置き換えると、総資産5,000万円の家庭に1万5,000円が外部から流入する程度の影響しかないと説明し、高値掴みの懸念を否定した。



その上で、投資家が本当に注視すべきは「高値掴みよりも市場にいない時間である」と指摘した。240万円を年利5%で20年間運用した場合は約636万円になるのに対し、投資開始が3年遅れて17年間の運用にとどまった場合は約539万円となり、運用期間の差だけで約100万円もの差が生じると具体例を示した。タイミングを計ることよりも、長期間市場に資金を置き続けることの重要性を強調している。



理論上は年初の一括投資が合理的である一方、鳥海氏は「全員がすべきではない」と釘を刺す。一括投資は大きなリターンを期待できる反面、下落時の精神的負荷も大きいからだ。具体的に年初一括投資に向かない人として、①5%程度の下落で暴落と感じるなど値動きに過敏な人、②近々学費や車の買い替えなど大きな支出の予定がある人、③手元の現金が生活費の半年から24カ月分を下回る人、の3タイプを挙げた。



鳥海氏は投資家の最大の敵は「迷い」であり、情報に惑わされて非合理的な行動を取ったり、行動できなかったりすることが最大のリスクだと語る。2026年を良い形でスタートさせるためには、年内に「何に」「どうやって」「いつ」投資するのかをあらかじめ決めておき、然るべき時に作業だけすればいい状態をつくっておくことが重要だと結論付けた。



新NISA活用を考える投資家にとって、戦略選択の判断軸と事前準備の必要性を示した内容である。