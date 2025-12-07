この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が自身のYouTubeチャンネルを更新。『1,800万円以上の貯蓄を持っている人必見!一括投資と積立投資はどちらが正解なのか解説します!【視聴者からの質問コーナー】』と題した動画で、視聴者から寄せられた投資に関する質問に回答した。



動画で鳥海氏はまず、「1年のうち、いつ投資するのが良いか」という質問を取り上げた。氏は「セルインメイ」という相場の格言を紹介する。これは株価が1月から4月に上昇し、5月から9月は停滞、10月以降に再び上昇するという経験則を指す。しかし氏は、コロナショックやトランプ関連の関税ショックなどの例を挙げ、この格言が必ずしも当てはまらないと指摘した。鳥海氏は「投資のタイミングは運次第」であり、いつ投資するかを考えることに時間や労力を割くべきではないと断言する。



次に、「リスク削減のために株式と債券を組み合わせるのはどうか」という質問に対し、氏は「安易に株式と債券をこういう割合にしたら安定的に運用できるというのは幻だ」と断言した。市場のブレ幅そのものをコントロールすることは極めて難しく、初心者がそこに注力するのは「無駄に近い」と解説した。



その上で、初心者が本当にコントロールできるのは「時間」だと鳥海氏は述べる。暴落時に売却せず、生活に必要な現金を確保しながら投資を続ける「時間の分散」こそが、最も有効なリスク対策であると説明した。氏は、暴落しても慌てないための現金確保と長期保有を優先する考え方を推奨した。



さらに鳥海氏は、複数の個別株や投資信託を保有している場合の出口戦略についても触れた。氏は、ボラティリティが高いものから順に売却し、比較的安定したインデックス投資信託を後に残す戦略を推奨する。具体的な整理方法として、含み益のある銘柄と含み損のある銘柄を同時に売却することで、税金を発生させずに現金化し、その現金をインデックス投資信託に切り替えていくという手順を紹介した。



動画ではさらに、最近話題の投資信託「メガテ」についても解説された。メガテは、米国グロース株10社に均等配分で投資する投資信託であり、信託報酬は0.385%と低い。鳥海氏は、VisaとMastercardといった金融系企業が含まれている点に違和感を示し、今後の実績を1～2年見て判断する必要があるとした。



最後に鳥海氏は、NISAの活用法として、一括投資と積立投資のどちらを選ぶべきかという質問に答えた。氏は、重要なのは「どちらが増えるか」ではなく「万が一の際にどちらなら困らないか」という視点だと強調した。手元資金が限られている場合、分割投資が適している場合もあり、特に初心者は数年に分けて投資を行い、経験を積みながら進める選択も妥当であると結論付けた。



資産形成を進める層にとって、判断基準と実務的な投資手法を学ぶ契機となる内容である。