旅館のチェックアウト時に布団を畳むべきかどうかについて、温泉旅館「季譜の里」（岡山県美作市）の公式TikTokアカウントが紹介しています。

【豆知識】旅館のチェックアウト時、布団は畳むor畳まない？ 正解はこちら！

公式TikTokアカウントでは、「旅館で布団はたたむな！？」というタイトルの動画を公開。

この動画では、従業員が布団は畳まなくても問題ないと解説しています。その理由として、忘れ物があったときに布団を広げて忘れ物がないかを確認することや、シーツを取る際に布団を広げる必要があることを挙げています。

この投稿に対し、SNS上では「布団畳んだことない」「日本人の美しき風習なのかな？」という声のほか、元ホテル清掃員を名乗る人からは「シーツ類の場合は下手をすると使用していないと判断されることがあるので使用したままの方がありがたい」、宿泊業の経験者とみられる人からは「畳んで帰るお客さまいるけどマジで迷惑。広げてシーツ剥がして布団畳んで片付けるのが清掃スタッフの仕事なのに畳んで帰られると手間が増えて忘れ物チェックが増えるからやめてほしい」という声がそれぞれ上がっています。