¡¡»Ò¤É¤â¤òÁ´°÷ÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤µ¤»¤¿¥Þ¥Þ¤¬¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤¿»Ò°é¤Æ½Ñ¤òÌÀ¤«¤·ßÀ²È¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÅìÂç°å³ØÉôÂ´¤Î»Ò¶¡4¿Í¤ÈÊì¿Æ¡¢½¬¤¤»ö¤â¡Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Ë
¡¡¤«¤Þ¤¤¤¿¤Á¡Ê»³Æâ·ò»Ê¡¦ßÀ²ÈÎ´°ì¡Ë¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ø¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉŽ¥Ž¥Ž¥¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÅìÂçÂ´¤ÎÇ¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÃæÌî¿®»Ò¡¢¥¯¥¤¥º²¦¡¦Äáºê½¤¸ù¡¢»³ºê¥±¥¤¡ÊÁêÀÊ¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¡¢»³Ì¾Ê¸ÏÂ¡Ê¥¢¥¥Ê¡Ë¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤òÊÙ¶¯¹¥¤¤Ë¤¹¤ëÊýË¡¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£ÈÖÁÈÆâ¤ÎÍ¾ÃÌÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤òÅìÂç¤Ë¹ç³Ê¤µ¤»¤¿3¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤½¤Î»Ò°é¤Æ½Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ºÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»°ÃË°ì½÷¤Î4¿Í¤Î»Ò¤É¤âÁ´°÷¤¬ÅìÂç¤Î°å³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¤·¡¢¸½ºß¤ÏÁ´°÷°å»Õ¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦º´Æ£Î¼»Ò¤µ¤ó¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¸ÀÍÕ¤ò¤É¤ó¤É¤óÆþ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤òÅ°Äì¤·¤¿¤È¸ì¤ë¡£Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â³¨ËÜ¤Ê¤É¤ÇÃÎ¼±¤Ë¿¨¤ì¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò½Å»ë¤·¡¢3ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÁ°Æü¤Þ¤Ç¤Ë1Ëüºý¤Î³¨ËÜ¤òÆÉ¤à¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¹Í¤¨¤ËÂÐ¤·¡¢ÃæÌî¿®»Ò¤â¡Ö¥Ü¥¥ã¥Ö¥é¥ê¡¼¤¬Â¿¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢¸ì×ÃÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬»Ò¤É¤âÁ´°÷¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿½¬¤¤»ö¤¬¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¡×¡£¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÍÌ¾¤Ê¿Í¤ÎCD¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¡¢¡Ö¼ª¤ËÆþ¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¼«Ê¬¤¬ºÆ¸½¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¡Ö¼ª¤¬ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤Ïµ¤²¹¤ä¼¾ÅÙ¤Ç²»¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¤Þ¤º¼«Ê¬¤Ç²»¤òºî¤é¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¡Ö²»¤Ë¤³¤À¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¡Ö³Ú´ï¡×¤Î½¬¤¤»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÃæÌî¿®»Ò¤Ï¡Ö³Ú´ï¤ÏÀäÂÐ¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤â¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¶¯¤¯¿ä¾©¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢³Ú´ï±éÁÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤ÎÇ¾¤ò·ë¤ÖÇ¾ÎÂ¡Ê¤Î¤¦¤ê¤ç¤¦¡Ë¤Î¿À·Ð¤ÎÁö¹Ô¤¬¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¸þ¤ËÅê¼Í¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡¢³Ú´ï¤Ïº¸Ç¾¤È±¦Ç¾¤É¤Á¤é¤â»È¤¦¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¼«Ê¬¤Î¥¿¥¹¥¯¤Î´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡×¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬º£¤É¤¦¤¤¤¦¾õÂÖ¤Ê¤Î¤«¤òÇÄ°®¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£ÃæÌî¤Ï¡¢ÅìÂç¤Î¥Ô¥¢¥ÎÉô¤Îµ»½Ñ¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¤¤³¤È¤òÎã¤Ëµó¤²¡¢Äáºê¤â¡Ö¡ÊÅìÂç¤ÎÊý¤Ï¡Ë»Ø¤Îµ»½Ñ¤È¤«¤ÏÆÃ¤ËÃÃ¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬¤ª¤ª¤¤¡×¤ÈÆ±°Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£