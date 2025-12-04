12月3日、STARTO ENTERTAINMENT所属の大人気9人組グループ『Snow Man』が表紙を飾った『anan』（マガジンハウス）が発売に。本号は『anan』創刊55周年の記念号となっている。

【写真】パンダ姿がかわいすぎる！ananの表紙を飾った『Snow Man』

「表紙はメンバー9人全員が『anan』のアイコンキャラクター・“ananパンダ”の着ぐるみをまとっており、この着ぐるみは特注制作しているそうです。同号の増刊号も『Snow Man』が表紙。こちらはブラックスーツ姿でスタイリッシュな仕上がりになっています。

パンダで可愛らしい様子とクールに決めたかっこいいスタイルの2パターンが用意されており、発売前からファンからは絶賛の声が寄せられていました」（スポーツ紙記者、以下同）

ネット上では、《今日スノパンダをお迎えに行ってきます》など、すでに購入報告が相次いでいる。

「『anan』編集部は『Snow Man』について、《まさにボーダレスな“今”という時代の中、あらゆることに挑戦し続け、常に新しい世界を切り拓き、エンタメ界のトップランナーとして各方面で活躍されている》と評価したうえで、《anan55周年記念号にご登場いただけますこと、表紙を飾っていただけますこと、編集部として、大変光栄に思います》とコメントを寄せています。

一方の『Snow Man』もメンバー全員が今号についてコメント。ディズニープラスで配信されるドラマ『SHOGUN将軍 』シーズン2への出演が決まり、一時的にグループ活動を休止することを発表している目黒蓮さんは、“anan初表紙は、勝負に行くつもりで臨みました”と語っていました」

大手通販サイト『Amazon』では、パンダバージョンが一時売り切れに。12月3日、午後現在、『TOWER RECORDS』のオンラインショップでは、「現在ご注文いただけません」との表記が。ファンがこぞって購入したことが伺える状態だ。

「そうした状況もあってか、メルカリではすでに転売が起こっており、定価の1650円に対し、3000円を超える出品もあります。『anan』が週刊誌という形態であることも相まって、いち早く『Snow Man』の姿を見たいと願うファンは、メルカリでの購入を検討してしまうかもしれません…。正規のルートからファンたちの手に届くことを願うばかりです」（前出・スポーツ記者）

絶大な人気を誇る『Snow Man』。その人気を逆手に取るとような行動は控えてもらいたい。