LH-30R
株式会社ワイドトレードは、Leofotoの自由雲台「LH-30R」を含む三脚セットを拡充し、12月12日（金）から発売する。
LH-30Rは、雲台下部とクランプ部の双方にパン機構を備え、水平を保ったまま構図調整が行える自由雲台。アルカスイス互換形状のリリースプレートに対応する。
今回追加されたのは、既発売の三脚の中からY字型センターポールを採用する「LY-254C」と「LY-284C」、カーボン三脚のレンジャーシリーズの「LS-253CM」と「LS-283CM」、卓上三脚の「MT-04 ミニ三脚」の5種類。
LH-30R ボール径：30mm ベース径：47mm 高さ：83mm 耐荷重：15kg 重量：340g 付属クイックシュー：NP-50 価格：3万250円
LY-254C+LH-30R 全伸高：1,543mm 伸長：1,293mm 最低高：183mm 収納高：528mm 段数：4段 最大脚径：25mm ベース径：45mm 耐荷重：8kg 重量：1,360g（センターポール使用時）、1,315g（ショートセンターポール使用時） 付属クイックシュー：NP-50 対応石突：LF-16 価格：6万3,360円
LY-284C+LH-30R 全伸高：1,623mm 伸長：1,378mm 最低高：188mm 収納高：563mm 段数：4段 最大脚径：28mm ベース径：50mm 耐荷重：10kg 重量：1,650g（センターポール使用時）、1,590g（ショートセンターポール使用時） 付属クイックシュー：NP-50 対応石突：LF-16 価格：7万9,200円
LS-253CM+LH-30R 伸長：699mm 最低高：148mm 収納高：393mm 段数：3段 最大脚径：25mm ベース径：45mm 耐荷重：13kg 重量：1,060g 付属クイックシュー：NP-50 対応石突：LF-25 価格：4万8,400円
LS-283CM+LH-30R 伸長：683mm 最低高：148mm 収納高：393mm 段数：3段 最大脚径：28mm ベース径：49mm 耐荷重：15kg 重量：1,210g 付属クイックシュー：NP-50 対応石突：LF-28 価格：5万5,000円
MT-04+LH-30R 伸長：228mm（1段目）、308mm（2段目）、373mm（3段目） 最低高：120mm 収納高：255mm 段数：3段 最大脚径：20mm ベース径：38mm 耐荷重：5kg 重量：660g 付属クイックシュー：NP-50 価格：3万5,640円