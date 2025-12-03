【宝泉 薫】「カリスマ」「ご意見番」と揶揄された松本人志はなぜ再起できた？絶好調『ダウンタウンプラス』に見た「復活の理由」

ダウンタウンによるインターネット配信サービス『ダウンタウンプラス（DOWNTOWN+）』が開設されて約ひと月。開設から半月で加入者は50万人を超えたともいわれ、順調なスタートだ。

2023年末のスキャンダルを機に活動休止を余儀なくされた松本だが、その歩みは常に賞賛とバッシングという両極の評価に晒されてきた。

特に転機となったのは、彼がカリスマとして崇められ、ご意見番ポジションとして社会的発言を行うようになった時期だ。いわば、イメージの上がりすぎと守備範囲の広げすぎであり、どちらもアンチを生んでしまう。本人も無理をしなくてはならず、ストレスが増したり、バランスを崩したりするわけだ。

後編では、復帰の舞台となった「ダウンタウンプラス」で見せた新たな松本人志像を通じて、芸能界の地殻変動を読み解く。

ひとりの「芸人」に立ち返る

たとえば『ダウンタウンプラス』に『松本教授の笑いの証明』という新企画がある。第一弾では、笑い飯のふたりに同じ漫才を何度もやらせて、何度目がいちばん面白いかという実験が行われた。ここでの松本がじつに楽しそうで、この人は漫才が、ひいてはお笑いが大好きなのだということが伝わってくる。

しかし、彼は活動休止により、お笑いを一時的にやめる決意をした。横山やすし同様、負けず嫌いで闘争心も旺盛なため、裁判で叩き返す道を選んだわけだ。状況は異なるが、やすしも晩年、突然選挙に出馬したりした。

ただ、昨年の3月、松本はSNSでこんな想いも吐露している。

「世間に真実が伝わり、一日も早く、お笑いがしたいです」

裁判に勝って潔白を証明したうえで、なるべく早く復帰するつもりだったのだろう。

ところが、裁判には時間がかかる。戦っているうちに、お笑いをやれないまま日々が過ぎていくことに堪えられなくなったのではないか。松本のお笑いを待っているファンに応えたいというのはもちろんのこと、何より自分自身がお笑いをやりたくてたまらなくなり、戦うことを捨てた、そんな印象なのだ。いわば「カリスマ」や「ご意見番」といったイメージにとらわれることなく、ひとりの「芸人」に立ち返って生きることにした、それがこの復帰なのだろう。

テレビが失った“なんでもあり”の空気

面白いのは、それがエンタメの現状に対するカウンターともなっていること。それこそ、テレビはかつてなんでもあり的なエンタメ空間だったが、最近はやれないことも増え、窮屈な場に変わりつつある。

一方『ダウンタウンプラス』には、松本を中心にひたすらお笑いを楽しもうという空気感があふれていて、余計なもののないエンタメ空間という趣きだ。千鳥・大悟の「コスプレ」すら許せないほど「楽しくなければテレビじゃない」を諦めつつあるフジテレビのかつての精神などはもう、テレビ以外のこういう空間でしか体現できないのでは、という気にさせる。

そういえば『松本教授の笑いの証明』で笑い飯が繰り返したのは「蚊」をネタにしたものだった。うるさい蚊を叩く練習をめぐって面白おかしく展開させた内容で、そこからふと連想したのが江戸時代の狂歌だ。

「世の中に蚊ほどうるさいものはなし ぶんぶといって夜も寝られず」

そこに託されたのは、松平正信による寛政の改革への皮肉である。「蚊ほど」は「これほど」に「ぶんぶ」は「文武」に掛けられている。寛政の改革では、倹約が奨励され、風紀粛正のための出版統制などが行われた。田沼意次が主導した前政権のイケイケムードからの反動でもあり、これは高度経済成長期とバブル期、からのコンプライアンス重視の21世紀へという流れと似ていなくもない。

これは偶然だろうが、最近のエンタメの状況に窮屈さを感じる者としては、一種の皮肉として楽しみたいところだ。

これ以上浜田に負担をかけられない

なお、今回の復帰には浜田雅功に負担をかけ続けたくないという思いも働いたのだろう。松本の活動休止を機に、ダウンタウンの冠番組は浜田がひとりで背負うことに。今年の3月には2ヶ月近く体調不良で休養する事態にもなった。小中学校の同級生でもあるふたりの絆の深さは想像にかたくない。

ちなみに、筆者は91年に『夢で逢えたら』の現場でレギュラーの6人（ダウンタウン、ウッチャンナンチャン、清水ミチコ、野沢直子）を取材した。ダウンタウンについては、もっぱら浜田がしゃべり、松本は寡黙だったことが印象に残る。人見知りでこだわりの強い職人タイプ、という噂通りだと感じたものだ。メディア対応も、浜田のほうが得意なのだろう。

やすきよについても、横山やすしの謹慎中などは西川きよしがその穴を埋めたりしていた。やすしの迷走が深刻化するのは、86年にきよしが政界に進出してからだ。

前出のコント『やすしくん』のなかで、松本は自らが扮する「やすし」に「あとはキー坊がいればよい」などと叫ばせている。気の合う相方とお笑いができるありがたみを、わかっているからこその台詞だろう。浜田との関係性のよさが、松本をひとりの芸人に立ち返らせたともいえる。

さて『ダウンタウンプラス』には「ダウンタウン」「松本人志」「浜田雅功」という三つのカテゴリーがある。現時点で「浜田」はまだ稼働していないが、今後の展開によってはダウンタウンの活動もふたりのピンでの活動も、ここが拠点になっていくのかもしれない。

いっそ、それでも構わないのではないか。多感な時期をなんでもありのテレビで育った昭和世代から見て、今の状況はやはり窮屈だし、メディアがアンチの悪意を煽って、タレントやその作品がキャンセルされがちな状況にも辟易してしまう。それなら有料でも、見たいものを見られるほうが楽しいからだ。

『ダウンタウンプラス』に続こうとする動きが他でも生まれるのではという見方もあり、その流れが本格化するなら、松本は大きな仕事をしたことになる。

新たな試みでお笑いの力を示し、窮屈でネガティブな状況に風穴を開ける。裁判の結果は痛み分けだったかもしれないが『ダウンタウンプラス』が成功すれば、それはまぎれもなくエンタメの勝利だろう。

