全国高校サッカー選手権が来月２８日に開幕。静岡県代表として浜松開誠館が３年ぶりに出場する。「しずおか報知」では、同２９日の１回戦で九州文化学園（長崎）と対戦するメンバーの横顔を「赤い稲妻」と題して、連載で紹介する。

＊＊＊＊

開誠館の１０番を背負う川合主将が、右サイドから攻守のスイッチを入れる。高い位置からプレスをかけてボールを奪い、ドリブルで切り込んで利き足の左でミドルを狙う。

今月１５日に行われた藤枝東との県選手権決勝では、前半開始早々にチャンスを迎えた。左サイドを突破したＭＦ岡田瑛太（３年）のクロスに、逆サイドから走り込んでシュート。しかし惜しくもバーを直撃して先制点を奪えなかった。

それでも確かな手応えを得た。「今までだったらシュートまで行けなかった」。初出場した今夏の全国高校総体で、山梨学院に３回戦で黒星（０●２）。悔しさを胸に「得点への意識を高めること」を自らに課してきた。常にゴール前へ入っていくことを心掛けたことが、決勝の大舞台で表れた。「あとは決め切るだけです」

中学で日本一経験 目標は４強入りし、国立で戦うこと。付属中３年時には主将として日本一を経験。並行して高校のプリンスリーグにも出場し、実戦を積んできた。そんな６年間の集大成。頼れる主将は「自分たちがやってきたことを出すだけ」と自信をのぞかせた。（里見 祐司）

◆川合 亜門（かわい・あもん）２００７年５月２５日、浜松市生まれ。１８歳。サッカーは幼稚園から。浜松開誠館中出身。１７５センチ、６５キロ。血液型Ｏ。家族は両親と姉。