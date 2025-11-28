NEWSの小山慶一郎（41）が27日、MBSテレビ「よんチャンTV」（月〜金曜午後3時40分＝関西ローカル）に出演。元TOKIOの国分太一（51）が、コンプライアンス上の問題行為発覚で6月に日本テレビ系「ザ！鉄腕！DASH！！」を降板となった件について謝罪し、現在の胸中を語った会見について、触れた。

国分が日本テレビ側に対し、「外部に説明できる内容を協議したい」と訴えていることに言及。

「仮に太一くんが、日テレさんと答え合わせができましたっていっても、それを外には言っちゃいけないということだと思うので。外部への説明ができる内容がないとなると、これ以上、太一くんが世の中の方とか、外部の方に発信する内容って難しいんじゃないかなっていうことを考えると…」と、国分が難しい立場に置かれている状況に触れた。

「日テレの社長が、時期がきたら国分氏の話を伺いたいし、自分の考えをお話しできればと思っているという一文がありますけど。関係値として、2人で会って、こういうことがあったとか、なかったとかっていう話よりも、納得できる話し合いをして、双方納得したからこれで終わりましょうっていうことにしないと、ずっと噂話や、周りからの話で太一くんが…日テレさんもそうですけど、しっくり納得するところに落ちないんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか？」と問いかけた。

これに、芸能界の法律問題に詳しい河西邦剛弁護士は「なかなか状況は難しいと思いますけれども、（国分が情報を）発信できる可能性はあるかと思います。日本テレビが会見をした6月20日のタイミングから、状況はもろもろ変化しているっていうところがあるからですね」と指摘。

「現状を見て、例えば日本テレビ関係者の方々が、『ここまでは国分さんが情報発信してもいいですよ』っていう状況になったとするならば、国分さんから情報発信できるケースはある得るかとは思います。ただ小山さんがおっしゃっているように、非常に難しいかとは思います」との見方を示していた。