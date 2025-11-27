11月26日に元TOKIOの国分太一が、弁護士同伴のもとで記者会見を開いた。国分が公の場に姿を現すのは、6月の芸能活動休止以来、約5カ月ぶりとなる。

「国分さんは6月20日に複数のコンプライアンス上の問題が発覚したとして、日本テレビが国分さんがレギュラー出演する『ザ! 鉄腕! DASH!!』（日本テレビ系）の降板を発表しました。国分さんは芸能活動を休止しますが、6月25日にTOKIOが解散を発表。所属する株式会社TOKIOも残務整理の後に廃業すると明らかになり、福島県で運営していた施設TOKIO-BAも閉園に至りました」（スポーツ紙記者）

国分は10月に日本テレビの対応に問題があったとして日弁連に人権救済の申し立てを行った。今回、会見に挑んだ国分の表情は終始硬かったが、ファンを安堵させる場面も見られた。

「国分さんは元TOKIOのリーダーである城島茂さんや、メンバーの松岡昌宏さんから『解散したけれども、メンバーはメンバー。ともに歩んでいこう』と温かい言葉をもらったと話しています。今回の会見開催についても2人に伝え『今の思いをしっかりと伝えてきてください』と言われており、現在も連絡を取り合う関係にあるようです」（前出・スポーツ紙記者）

X上では《今でも城島リーダーや松岡くんが国分太一に“おりをみて声をかけてくれている”ことが、山口達也の時とは違うレベルなのだと思うな》といった声が聞かれる。

元TOKIOメンバーでは、松岡昌宏が11月いっぱいでSTARTO ENTERTAINMENTとのエージェント契約を終了し、新たに立ち上げた個人事務所「MMsun」で活動をスタートさせる。

「松岡さんの個人事務所は、株式会社TOKIOと所在地は同じです。さらに新たな事業として“音楽著作権の管理”と“原盤制作”が加わっており、一部ネット上ではサブスクで聴けないTOKIOの楽曲が解禁になるのではと期待の声も聞かれます。今回、国分さんの会見が松岡さんの独立を前にしたタイミングで行われたのも、偶然の一致ではないでしょう。場合によっては国分さんが松岡さんの事務所へ合流し、復帰する可能性も十分考えられます」（芸能プロ関係者）

今回の会見で国分は、日本テレビ側からかなり強引な流れで番組降板を迫られたと明らかにした。そのためネット上では日テレの強硬な姿勢を批判し、国分に同情を寄せる流れも生まれつつある。

ファンとしてはわずかでも、国分の芸能活動復帰に希望を抱ける展開となっているのは間違いないだろう。