巨人のリチャード内野手（26）が来月にも結婚することが25日、分かった。お相手は福岡県在住の1学年年上の26歳の女性で既にプロポーズは成功。トレードで移籍した今季途中からは東京―福岡の遠距離恋愛を実らせ、来季飛躍への原動力を得た。

一瞬で心を引かれた。2年前に知人の結婚式で初対面。「うわー、可愛いなって。僕の一目惚（ぼ）れっすね」。リチャードからの猛アプローチの末に交際へと発展し、勝負をかけたのは昨オフ。地元・福岡県篠栗町では絶景が見えることで有名な米ノ山へドライブデートに誘い、「結婚して」とサプライズでプロポーズ。交際が始まった場所でもあり、何度もデートを重ねた思い出の夜景をバックに真っすぐに思いを伝えて成功した。

会えない時間も力に変えた。今年5月にソフトバンクから巨人へトレード移籍した後は1000キロもの遠距離恋愛。「頑張ってきて」と背中を押されて新天地に挑んだ。どんな時も前向きな言葉をかけてくれることに「快くいつも言ってくれるので、心置きなく福岡を出ることもできました」と感謝した。

移籍後は交流戦時や時間のできたオフに福岡へ帰り、会う時間をつくってきた。帰宅時には大好物の「チーズインハンバーグ」をおねだり。「“何食べたい？”って聞かれたらいつもチーズインハンバーグって。めっちゃ食うっすよ」と一食で5個も食べてエネルギーチャージ。来月21日に婚姻届を提出予定で「僕が頑張らないと…じゃないですか。そういう気持ちにはなりましたね」と一層の活躍を誓った。

途中加入ながら77試合に出場し、11本塁打と39打点は8年目で自己最高。今オフは不動の4番・岡本がポスティングシステムを使ってメジャー移籍を目指しており、来季は打線の核としての活躍にも期待が高まる。「野球にフルコミットで頑張ります」。巨人2年目はチームやファン、そして愛する妻のためにも全力でバットを振り続ける。（村井 樹）

◇リチャード（本名・砂川＝すながわ＝リチャード）1999年（平11）6月18日生まれ、沖縄県出身の26歳。沖縄尚学では甲子園出場なし。高校通算25本塁打。17年育成ドラフト3位でソフトバンク入団。20年3月に支配下選手登録。1メートル89、123キロ。右投げ右打ち。