スペシャルトークイベントに合わせて販売決定

巨人は20日、2002年の復刻ユニホームを発売すると発表した。松井秀喜氏、高橋由伸氏ら往年のファンにはたまらない選手のユニホームが買えるとだけあって、ファンからは「2002年当時のユニホームはえぐい」「清原のユニめちゃ欲しいぞ」と興奮の声があがった。

商品は、2002年シーズン優勝時のチャンピオン・エンブレムワッペンが付いた復刻レプリカユニホームやプレーヤーズフェイスタオルなどがラインナップされている。グッズには、23日に東京ドームで行われる「ジャイアンツ・ファンフェスタ “延長戦” 〜2002年優勝メンバー同窓会〜」に出演するメンバーの名前が入る。

イベントには松井、高橋両氏に加えて、上原浩治氏、清原和博氏、清水隆行氏、仁志敏久氏ら14人が登場予定となっている。

球団公式X（旧ツイッター）で発売が発表されると、「ユニホーム欲しい…」「来シーズンからこのデザインに戻して」「買っちゃうか……」「由伸さんのユニホーム買わせてください！」「めっちゃ欲しい……松井も清原も仁志も元木もある……！」「2002年当時のユニホームはえぐい」「俺の青春、清原和博のユニあるやん」「清原のユニめちゃ欲しいぞ」と購入希望のファンが殺到した。（Full-Count編集部）