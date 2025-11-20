ホワイトハウスの晩餐会にクリスティアーノ・ロナウドが参加 アメリカで公の場に現れたのは2017年以来
アメリカのドナルド・トランプ大統領はサウジアラビアのムハンマド・ビン・サルマン皇太子を招き晩餐会を行った。この晩餐会はイーロン・マスク氏らも参加していた中で、ムハンマド・ビン・サルマン皇太子がCEOを務めるアル・ナスル所属のクリスティアーノ・ロナウドも参加。トランプ氏はスピーチで「この会場には世界トップのリーダーたちが集まっている」と語る中で、「息子が大ファンなんだ」とC・ロナウドを歓迎している。
C・ロナウドは2017年以降、レアル・マドリード、ユヴェントス、マンチェスター・ユナイテッド、そして現在の所属チームであるアル・ナスルでプレイしながら、アメリカで開催されたオフシーズンやエキシビションゲームには一切出場してこなかった。この問題もあって来年の3月にアトランタで行われる行われるポルトガル代表とアメリカ代表の親善試合に参加するのか注目を集めていた。
今回の晩餐会はトランプ大統領と軋轢のあったイーロン・マスク氏、CIAがカショギ暗殺事件にムハンマド・ビン・サルマン皇太子が関与していると報じた件や、そしてC・ロナウドが8年に渡ってアメリカの表舞台に立ってこなかった件といった問題の和解の場となっているといえるだろう。