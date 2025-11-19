BMW Motorrad「新アドベンチャーモデル」発表！ クラッチ操作不要で楽しめる“イージー・ライド・クラッチ”も搭載可能！ 新たな“GS”「F 450 GS」登場

充実装備のミドルクラスアドベンチャー

BMW Motorradは、「GS」シリーズの新型モデルとして「F 450 GS」を発表しました。

このモデルは、充実した装備を持つミドルクラスのアドベンチャーモデルです。

BMW Motorradの新型モデル「F450GS」

【画像】超カッコいい！これがBMW Motorrad「F450GS」です（30枚以上）

F 450 GSの心臓部には、新開発された排気量420ccのパラレルツインエンジンが搭載されています。このエンジンは、最高出力35kW（48hp）を8,750rpmで、最大トルク43Nmを6,750rpmで発揮します。燃費性能は100kmあたり3.8Lで、容量14Lのタンクと合わせることで350km以上の航続距離を可能にしています。

車体の骨格には、新開発のチューブラー・スチール・フレームが採用されました。足回りには、フロントにKYB製の倒立テレスコピックフォーク、リアにはプログレッシブダンピングを備えたKYB製セントラルスプリングストラット付きのアルミニウム製ダブルアームスイングアームを装備しています。ブレーキシステムは、フロントにBrembo製の4ピストン固定キャリパーが備わり、リーン中でも安全な制動をサポートするBMW Motorrad ABS Proが標準で搭載されています。

ライディングを支援する電子制御も充実しており、「Rain」、「Road」、「Enduro」の3つのライディングモードに加え、ダイナミック・トラクション・コントロール（DTC）やエンジン・ドラッグ・トルク・コントロール（MSR）といった安全機能が標準で備わっています。

また、オプションで「イージー・ライド・クラッチ（ERC）」（GS トロフィーグレードは標準装備）を設定。これはエンジン回転数に応じてクラッチを接続するシステムで、発進からギアチェンジ、オフロード走行までクラッチレバーの操作が不要になるため、ライダーはよりライディングに集中できます。

装備面では、象徴的な「X」デザインのデイタイム・ライディング・ライトを備えたLEDヘッドライトが特徴です。コックピットには、優れた視認性と機能性を持つ6.5インチTFTディスプレイが配置され、USB-Cソケットも備わります。

モデルバリエーションは、ベーシックなF 450 GSに加え、「エクスクルーシブ」、「スポーツ」、そして最上位モデルとなる「GS トロフィー」の4種類がラインナップされていますが、GS トロフィーには、先述のイージー・ライド・クラッチのほか、スポーツサスペンション、アルミニウム製エンジンガードなどが標準で装備されます。

なお、同モデルの日本導入時期については現状、未定となっています。