九州国際大付が悲願の初優勝達成

第56回明治神宮野球大会は19日、神宮球場で高校の部決勝が行われ、九州国際大付（福岡）が神戸国際大付（兵庫）に11-1で快勝。悲願の大会初優勝を飾った。福岡勢としては東福岡以来25年ぶりの優勝。九州地区は来春の選抜高校野球大会の神宮大会枠を獲得し、出場校が「4」から「5」に増える。

打線は初回、3番・吉田秀成内野手（1年）がライトへの先制タイムリーを放つなど、相手の守備の乱れもあり、いきなり3点を先制。6回には8番・雪野陽真外野手（1年）に中前適時打、高校通算24本塁打で“プロ注目”のスラッガー、牟禮翔（むれ・しょう）外野手（2年）にも適時二塁打が飛び出した。その後も追加点を重ね、13安打11得点と打線が火を噴いた。

投げては先発の1年生左腕、岩見輝晟（らいせ）投手が9回途中1失点の快投。2試合で5本塁打13得点と勢いに乗る強力打線を見事に封じた。

対する神戸国際大付は、何度も得点圏に走者を進めたものの、好機を活かしきれなかった。（Full-Count編集部）