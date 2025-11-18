¶¥ÎØ¡¦¿¼Ã«ÃÎ¹¤¬¡Ö40ºÐ¤Ç°úÂà¡×¤È¸ì¤ë¿¿°Õ¡¡¼ã¼ê¤È¤â¤¬¤¤¤¿º£²Æ¤ÎÎý½¬¤Ç²êÀ¸¤¨¤¿¤¢¤ë¿´¶¤È¤Ï
¡Ú¾×·âÅª¤Ê¡Ö°úÂà¡×¤ÎÆóÊ¸»ú¡Û
¶¥ÎØ³¦¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¿¼Ã«ÃÎ¹¡¡photo by Gunki Hiroshi
¡¡¿¼Ã«ÃÎ¹¡ÊÀÅ²¬¡¦96´ü¡Ë¤Î¼èºà¤¬½ªÈ×¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤Ã¤¿¤³¤í¡¢¶¥ÎØ¿ÍÀ¸¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜÉ¸¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖËþÂ¤·¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡¡ËÜ¿Í¤Î¸À¤¦¡ÖËþÂ¡×¤È¤Ï²¿¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¡£¤µ¤é¤Ë·¡¤ê²¼¤²¤ÆÌä¤¦¤È......¡£¡ÖÍýÁÛ¤Ï40ºÐ¤Ç°úÂà¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤éÀÅ¤«¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¸½ºß35ºÐ¤Î¿¼Ã«¡£Ç¯ÌÀ¤±Áá¡¹¤Ë¤Ï36ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤¦»Ä¤ê¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ë¶¥ÎØ¤ÏÁª¼ê¼÷Ì¿¤¬Ä¹¤¤¡£ÃË»Ò¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¤ÏÌó39ºÐ¤È¸À¤ï¤ì¡¢´ÔÎñ¤ò²á¤®¤Æ¤âÁö¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£50Âå¤Ç¤âÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Ï¤¶¤é¤Ë¤¤¤ë¡£¶¥ÎØ³¦¶þ»Ø¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤ë¿¼Ã«¤Î¸ý¤«¤éº£¡¢¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¶Ã¤¤À¡£¤Ê¤¼°úÂà¤ÎÆóÊ¸»ú¤¬Æ¬¤ò¤è¤®¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¿¼Ã«¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ä¤Ä¡¢¤½¤¦¸ì¤ëÍýÍ³¤âÃµ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¶¥ÎØÁª¼ê¤¬Ì´¡Û
¡¡°¦ÃÎ¸©¤Ç°é¤Ã¤¿¿¼Ã«¤Ï¶¥ÎØ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉã¿Æ¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯Ì¾¸Å²°¶¥ÎØ¾ì¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Æþ¤ê¸ý¤Ç¤ª²Û»Ò¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤«¡¢£¸ÈÖ¼Ö¤Î¥Ô¥ó¥¯¤¬¤«¤Ã¤³°¤¤¤Ê¤È¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼«Ê¬¤ÏÊª¿´¤¬¤Ä¤¤¤¿º¢¤«¤é¼Ö¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¥«¥¿¥í¥°¤ò¸«¤¿¤ê¡¢½¾Ëå¤Î¼Ö¤Ë¾è¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¡¢¥È¥ß¥«¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥ß¥«¤ò»ý¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¼Ö¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ø¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¼Ö¤òÇã¤¤¤¿¤¤¤Ê¤é¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÇã¤¨¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤¬¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤ÎÌ´¤ò¸ì¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¾®³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ÏÍ§Ã£¤È¼«Å¾¼Ö¥ì¡¼¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÍ·¤Ó¡¢¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Ì´¤â¼þ°Ï¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤ÆÎ¦¾å¡¢¿å±Ë¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Ãæ³Ø¤Ç¤ÏÎ¦¾åÉô¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤ÇÁö¤ê²ó¤Ã¤¿¤ê¡×¤·¤Æ¶¥ÎØÁª¼ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢Ãæ³Ø£³Ç¯¤Ç¥í¡¼¥É¥Ð¥¤¥¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡¢¥À¥Ã¥·¥å¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¤ê¡¢Ä¹¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÀÑ¤ó¤À¡£
¡¡¹â¹»¤«¤é¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤½¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬À¸¤¡¢¤¤¤¤Ê¤êÁ´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤ÎÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¹â¹»¤«¤é¼«Å¾¼Ö¤ò»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¡ÊÎý½¬¤ò¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¹â¹»£±Ç¯¤Î»þ¤Ë¤ÏÅì³¤Âç²ñ¤Ç¾å°Ì¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤Ë¤â²¿¼ïÌÜ¤«½Ð¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¼ÂÎÏ¤¬´Ø·¸¼Ô¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¡¢¹â¹»£²Ç¯¤Î»þ¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¡Ö£³Ç¯À¸¤È°ì½ï¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¤è¤¦¤ËÈô¤Óµé¤Ç¤Î²ÃÆþ¤À¤Ã¤¿¡£¹â¹»£³Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ£±km¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç13Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¸¥å¥Ë¥¢ÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¡ÖÊ¿À®¤Î²øÊª¡×¤¬¤Õ¤¿¤Ä¤Î»Ë¾åºÇÂ®¤òµÏ¿¡Û
¡¡¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½¡§ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤ò·Ð¤Æ2009Ç¯£··î¡¢19ºÐ¤Î»þ¤ËÀ²¤ì¤Æ¶¥ÎØÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ëÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤È¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼³«ºÅ¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê£±Ãå¤òÏ¢È¯¤·¤ÆÍ¥¾¡¡£¤½¤³¤«¤é£¶¾ì½êÏ¢Â³´°Á´Í¥¾¡¤·¡¢¤ï¤º¤«56Æü¤ÇSµé¤Ø¾ºµé¤ò²Ì¤¿¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤Ç¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤ÏÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Áá¤¯Sµé¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¾¡Éé¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Aµé¤Î¥ì¡¼¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥Ä¤â£±Ëç¤·¤«Çã¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡¡ÌÜÉ¸¤ÎÂç¤¤µ¤ÈÉÔÂàÅ¾¤Î³Ð¸ç¤¬»Ç¤¨¤ë¡£¤³¤Î¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê·ë²Ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£²Ç¯¸å¡¢21ºÐ¤Î»þ¤Ë¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¶¥ÎØ¤ÇGµ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤â»Ë¾åºÇÂ®¤ÎµÏ¿¡£¤Þ¤µ¤Ë°Î¶È¤È¸À¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÁ°Ç¯¤Î¡ÊGµ¡Ë¶¥ÎØº×¤Ç½é¤á¤Æ·è¾¡¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎGµ¤Ï£²²óÌÜ¤Î·è¾¡¤Ç¤·¤¿¡£ÀäÂÐ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï¼«Ê¬¤Î·Á¤òºî¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿·ë²Ì¡¢·Ã¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ËÜ¿Í¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÍ¥¾¡¤òÌÀ³Î¤ËÌÜÉ¸¤Ë»ý¤Æ¤ë»þ´ü¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö»þ¤«¤éÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¤½¤Î°µÅÝÅª¤Ê³èÌö¤Ö¤ê¤«¤é¡ØÊ¿À®¤Î²øÊª¡Ù¤È¤¤¤¦°ÛÌ¾¤â¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¿¼Ã«¤¬¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³Í¤ë¤³¤È¤â²¿¤éÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¼Ã«¤ÏGµ½éÀ©ÇÆ¤Î2011Ç¯¤«¤é2014Ç¯¤Þ¤Ç£´Ç¯Ï¢Â³¤ÇºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¡ÖKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É°ÂÄê¤·¤¿·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¶¥ÎØ³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤È¤·¤ÆµÓ¸÷¤òÍá¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¹¥À®ÀÓÏ¢È¯¤â¡Û
¿¼Ã«¤Ï¼ã¤¯¤·¤Æ¥¹¥¿¡¼¥À¥à¤Ë¤Î¤·¾å¤¬¤ë¡¡photo by Takahashi Manabu
¡¡¿¼Ã«¤ÏÁ°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¹â¹»¤«¤é¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¾å¤Î¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶¥ÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤â£±Ç¯¤Û¤É³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ó¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¶¥ÎØ°ìËÜ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¶¥ÎØ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë±¢¤ê¤¬¸«¤¨»Ï¤á¤ë¡£2014Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2015Ç¯°Ê¹ß¡¢»×¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼ÂÎÏ¤Ï°ÍÁ³¾å°Ì¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï´°Á´¤Ê¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤¦´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂ²»¤¬¶á¤Å¤¡¢¼þ°Ï¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤Ï¹¥¤¤Ç¡¢¥ì¡¼¥¹¤ä·ë²Ì¤â¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿¼Ã«¤Ï¡¢¼«¿È¤¬ÄãÌÂ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î³èÆ°¤Ë¶½Ì£¤òÊú¤»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¼«Ê¬¤Ë¤Ï»É·ã¤äÊÑ²½¤¬É¬Í×¤À¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç²¿¤«¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡½¡½¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤¿¿¼Ã«¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÎý½¬Áê¼ê¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÅö»þ¤ÎÃ»µ÷Î¥¼ïÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¿·ÅÄÍ´Âç¡ÊÊ¡Åç¡¦90´ü¡Ë¡¢ÏÆËÜÍºÂÀ¡ÊÊ¡°æ¡¦94´ü¡Ë¤é¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Îý½¬Áê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î»²²Ã¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¹ñºÝ¥ì¡¼¥¹¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤ê³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¹ñÆâ¤Î¶¥ÎØ¤À¤È¾å°Ì¤Î¤Û¤¦¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤ë¥ì¡¼¥¹¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢ºÇ²¼°Ì¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤«¤é¡Ø¾¡¤Á¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×
¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¡¢¶¥ÎØ¤Ë¾ðÇ®¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¿¿¼Ã«¡¡photo by Gunki Hiroshi
¡¡¤Þ¤¿ÂÎÀ©¤¬°ì¿·¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Î»ØÆ³¤Ë¤âÂç¤¤Ê»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇÎý½¬¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ö¥Î¥ï¡¦¥Ù¥È¥¥¡ÊÃ»µ÷Î¥¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ë¤¬Íè¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Á´Á³°ã¤¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤Î¹¤µ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Éé²Ù¤Î¤«¤«¤êÊý¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤ó¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤¿¤éÂÎ¤¬²õ¤ì¤Á¤ã¤¦¡Ù¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾×·â¤¬°ìÈÖÂç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¸Â³¦¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¡£Îý½¬¤Ï²á¹ó¤ò¶Ë¤á¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤¿¡£¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤òÎ¥¤ì¤¿º£¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¡Ê¼«Ê¬¤Î¶¥ÎØ¿ÍÀ¸¤Ï¡ËËÜÅö¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Û¤É¤Î¶¯¤¤±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡¿¼Ã«¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¡ÊÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡Ë½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Á°Äó¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿Ã»µ÷Î¥¼ïÌÜ¤Ë¤Ï¼ç¤Ë¥±¥¤¥ê¥ó¤È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¿¼Ã«¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥È£±ËÜ¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¡ÖÁª¼êÁª¹Í¤Ç¤Ï¥á¥À¥ë¤Î²ÄÇ½À¤¬¥±¥¤¥ê¥ó¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÎ¾Êý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥±¥¤¥ê¥ó¤ÎÁª¼ê¤òÍ¥Àè¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤¿¤á¡¢Åìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤Ï¤â¤È¤â¤ÈÄã¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¿¤À2019-2020¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¤ò¤Ò¤È¤Ä¡¢Æ¼¥á¥À¥ë¤ò¤Õ¤¿¤Ä¡¢¥Á¡¼¥à¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¶â¥á¥À¥ë¤ò¤Õ¤¿¤Ä³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÅìµþÂç²ñ¤ÇÊä·çÁª¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï¡Ö²ù¤·¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡Ö½Ð¤é¤ì¤ë¤«½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤Î¼ÂÎÏ¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¤Î¤Ï¥×¥é¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈËþÂ´¶¤âÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú40ºÐ¤Ç°úÂà¤Î¿¿°Õ¡Û
½Ï¹Í¤·¤Ê¤¬¤éÃúÇ«¤ËÏÃ¤¹¿¼Ã«¡¡photo by Gunki Hiroshi
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÃæ¤Ç¡¢¿¼Ã«¤Ï¸å²ù¤ÎÇ°¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°µÅÝÅª¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤é½Ð¾ì¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¿´»Ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Öº£»×¤¨¤Ð¡¢¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ë100¡ó¤Ç¤¤¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤»ý¤Á¤Ï100%¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¸³è¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£90%¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤Ç¤â80%¤¯¤é¤¤¤ÇËþÂ¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤·¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤ÊÀ³Ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤Î¼Ö¹¥¤¤Ïº£¤Ç¤âÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Èà¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¼Ö´ØÏ¢¤ÎÆ°²è¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Û¤É¤À¡£Æ±»þ¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤È¶¥ÎØ¤ËÃí¤¤¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¶¥ÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é17Ç¯ÌÜ¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¡¢º£Ç¯¤â£²·î¤ÎGµÁ´ÆüËÜÁªÈ´¶¥ÎØ¤Ç·è¾¡£³Ãå¡¢£¶·î¤ÎGµ¹â¾¾µÜµÇ°ÇÕ¶¥ÎØ¤Ç·è¾¡£·Ãå¤ÈÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£11·î19Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤ë£Çµ¶¥ÎØº×¤Ç¤âÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤Ç¡¢¾Þ¶â¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê11·î18Æü¸½ºß¡Ë¤Ç¤ÏKEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê2025½Ð¾ì·÷Æâ¤Î£¹°Ì¤Ë¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿¼Ã«¤Î°Õ¼±¤Ë¤³¤Î²Æ¡¢ÅâÆÍ¤ËÊÑ²½¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤·¤¬¤ß¤Ä¤¯¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤«¤é¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÆñ¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤´¤í¡¢¼ã¼ê¤È¹ç½É¤Ç¤â¤¬¤¤¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¡¢¡Ø¤³¤³¤Ç¸Â³¦¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÎÏ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´°Á´¤Ë¥Ô¡¼¥¯¤Ï±Û¤¨¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¥Õ¥é¥Ã¥È¤Î¾õÂÖ¤«¤éÍî¤Á»Ï¤á¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¶¥ÎØ¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎÏÈæ¤Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬²¼¤¬¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤ó¤Ê»þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤¬¡Ö40ºÐ¤Ç°úÂà¡×¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤Æ°úÂà¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç¼¡¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¾Íè¤Î¥×¥é¥ó¤¬¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Á°Äó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢°úÂà¤¬40ºÐ¤è¤êÁá¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢µÕ¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤â¤È¤â¤È¶½Ì£¤ÎÂÐ¾Ý¤¬Â¿¤¤¿¼Ã«¡£¤½¤³¤Ë¼«¿È¤Î¶¥ÎØ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ô¡¼¥¯¤òÃÎ¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥×¥é¥ó¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
º£¸å¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡¡photo by Gunki Hiroshi
¡¡Â¿¤¯¤Î¶¥ÎØ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤¤¤ë¿¼Ã«¤Î°úÂà¤Ê¤ÉÁÛÁü¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ï¤º¤À¤·¡¢º£¸å¤âÈà¤ÎÁö¤ê¤ò¸«Â³¤±¤¿¤¤¤À¤í¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¿¼Ã«¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê·Á¤Ç¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢µ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà¤Ç¤Ï¤Ä¤Í¤Ë¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÊø¤µ¤º¿µ½Å¤Ë¸ÀÍÕ¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¿¼ÁØ¿´Íý¤ò¿ä¤·ÎÌ¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡ÖºÇ½ªÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¿¼Ã«¤ÎÁö¤ê¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡££±¥ì¡¼¥¹£±¥ì¡¼¥¹¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÚProfile¡Û
¿¼Ã«ÃÎ¹¡Ê¤Õ¤«¤ä¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë
1990Ç¯£±·î£³ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¡£¹â¹»¤«¤é¼«Å¾¼Ö¶¥µ»¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÆ¬³Ñ¤òÉ½¤·¡¢£²Ç¯»þ¤Ë¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¡£¥¸¥å¥Ë¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢Âç²ñ£±km¥¿¥¤¥à¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¥¸¥å¥Ë¥¢¤ÎÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¡£¶¥ÎØ³Ø¹»¡Ê¸½¡§ÆüËÜ¶¥ÎØÁª¼êÍÜÀ®½ê¡Ë¤òºß¹»À®ÀÓ£²°Ì¤ÇÂ´¶È¤·¡¢19ºÐ¤Ç¶¥ÎØ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢»Ë¾åºÇÂ®¤ÇSµé¤ËÆÃÊÌ¾ºµé¡£21ºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ï»Ë¾åºÇÂ®¤ÇGµÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¡£KEIRIN¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤Ï²áµî£¶²ó½Ð¾ì¡£2024Ç¯10·î¤Ë¤ÏÄÌ»»400¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2017Ç¯¤«¤é¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¤ËÉüµ¢¤·¡¢2021Ç¯10·î¤ËÂà¤¤¤¿¡£