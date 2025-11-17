築地銀だこ監修！ベビースターラーメン丸の“たこ焼ソース味”が6袋入で再登場♡

おやつカンパニーと築地銀だこが手掛ける人気コラボが、今年もパワーアップして登場します。2025年11月17日（月）より期間限定発売される「ベビースターラーメン丸（築地銀だこたこ焼ソース味）6袋入」は、たこ焼の魅力をぎゅっとひとくちサイズに凝縮した特別な味わい。アオサや紅ショウガ、芳醇ソースの香りがふわっと広がり、1粒でたこ焼気分を楽しめる贅沢な一品です。ちょっとしたブレイクタイムにもぴったりな個包装タイプで、忙しい毎日にも寄り添ってくれます♪

ひとくちで銀だこ気分♪魅力ポイント

今回登場する「ベビースターラーメン丸（築地銀だこたこ焼ソース味）」は、『築地銀だこ』の店舗で使われている甘めの特製たこ焼ソースをベースに、アオサと紅ショウガを1粒にぎゅっと凝縮した贅沢な味わいが魅力。

口に入れた瞬間に広がる芳醇なソースの香りと、魚介だしやタコの旨味が相性抜群です。

さらに、カリッ・ザクッ・ホロッと変化する3段階の食感で、食べるたびに新しいおいしさに出会えるひとくちスナックになっています。

6袋入の個包装で便利に楽しめる

20g入りの食べ切りサイズが6袋入った個包装タイプで、シーンを選ばず楽しめるのも嬉しいポイント。

勉強の合間や在宅ワークのリフレッシュ、家事の休憩時間など、ちょっと小腹が空いた瞬間にぴったりです。ひとくちサイズなので手が汚れにくく、バッグに忍ばせても◎。

コロコロ丸いラーメン丸の形状はかわいらしく、軽快な食感がつい癖になってしまいそう。期間限定の特別な味わいは、見つけたらぜひ手に取ってみてください。

期間限定の夢コラボをお見逃しなく

今年で14回目となる大人気コラボ「ベビースターラーメン丸（築地銀だこたこ焼ソース味）6袋入」は、たこ焼の魅力をそのまま閉じ込めたひとくちスナック。

カリッと軽い食感からホロっとほどける後味まで、“たこ焼を食べているかのような満足感”を手軽に味わえます。

発売は2025年11月17日（月）から全国のスーパーマーケットにて。忙しい毎日にうれしい個包装タイプなので、自分への小さなご褒美にもおすすめです♡