香ばしいラードの香りに、サクサクの衣。ジューシーな肉のウマミと脂の競演。ソースをたっぷりとかけてアツアツのご飯と一緒に頬張れば……

そんな料理の味わいを想像するだけで唾液が溢れてくる料理の1つと言えばトンカツだ。

日本全国に数多のトンカツ店があり、そのお店そのお店が独自の工夫を凝らしており、一番美味しいトンカツを決める事は難しいに違いない。

例えば、蒲田の名店「丸一」や同じく蒲田で人気の「檍（あおき）」などは、林SPFという豚肉ブランドを知っている方からすれば、当然おいしいトンカツ店と言えるだろう。

また、東京・秋葉原の名店といえば「丸五（まるご）」であるし、トンカツ発祥の地といえば、東京・銀座の煉瓦亭（れんがてい）である。さらには、ミシュランの星を獲得した絶品のトンカツを味わえるお店、世田谷区玉川の「大倉」も捨てがたい。

もちろん東京だけではない。

例えば、広島のソウルフードの1つといってもいいほどの名店「肉のますゐ」のトンカツに、新潟タレかつ丼発祥の店、新潟県・新潟市「とんかつ太郎」など、全国に目を向ければ、数え上げる事すら難しいのだ。

そんな日本各地に存在するトンカツの名店の中から、今回は岐阜市で多くの人々を魅了し続ける至高のとんかつが味わえるお店をご紹介したい。

お店の名前は「螢水」。

・JR岐阜駅から徒歩1分！旅人に嬉しい好立地の絶品トンカツ店

こちらのお店、JR岐阜駅から徒歩1分の場所にあるお店。

しかも平日であればそこまで混雑しておらず、並んでトンカツを待つ、というような状況が発生していないため、絶品のトンカツを味わいたい方には非常にありがたいお店なのだ。

ともすると、大都市圏の美味しいトンカツ店は、長蛇の列に並んだり、最寄りの駅からのアクセスもそこまで良くない、といったことがあるのだが、そういったことがない上に、絶品のトンカツを味わえるのだから、トンカツ好きにはたまらないお店だ。



・厳選した銘柄豚を低温調理で提供、そしてご飯も注文を受けてから土鍋で炊き上げるというこだわり

こちらのお店が素晴らしいのはまずトンカツの素晴らしさだ。厳選した銘柄豚を低温調理で提供しているため、注文してから20分以上は待つ必要があるのだが、その待っている時間すら美味しいと感じてしまうかもしれない。

まずはメニューから味わいたいトンカツをチョイス。

季節のメニューには美味しい魚介のカツが提供される。例えば、春はキス、夏はハモ、秋はアジ、冬は牡蠣などだが、そのどれもが絶品であるため、トンカツの定食に追加で魚介の単品を追加することをおすすめしたい。



そしてこちらのお店、メニューを注文すると、土鍋に生米が入れられ、炊飯がスタートするのだ。美味しいカツに加えて、土鍋で炊き立てのご飯を味わえるのだから、たまらないのだ。

ご飯の一粒一粒がしっかりと主張している、絶品の土鍋ご飯と、揚げたての美味しいカツを味わう、もはや説明は必要ないかもしれない。



そしてご飯とほぼ同時にカツが提供される。

例えばオーシャントンの特上ロースカツだが、非常に美しい盛り付けで提供される。



もちろん、上ヒレカツも絶品すぎて言葉を失ってしまうかもしれないうまさだ。



上品な旨みは、卓上のクリスマス島の塩や、岐阜県岐阜市が誇る美味しい「たまりや 山川醸造株式会社」の粉末醤油を使っても非常に美味しく味わえる。



卓上のクリスマス島の塩で味わえば、トンカツの持つ甘みがよりグッと引き出されるし、



粉末醤油を使って味わえば、木樽で仕込まれた美味しいたまり醤油のコクや香ばしさがプラスされて、これまた非常に美味なのだ。



もちろんソースとの相性はいうまでもない。



また、こちらのお店はトンカツだけではない。

絶品の淡海地鶏を使用した鶏のカツも非常に美味。



そして、季節の魚介（この時はハモ）も非常に美味。どの魚介も厳選された非常に高品質なものを使っていることが、一口味わえばすぐにわかる、より具体的に表現するのであれば、刺身でもイケる美味しい素材を、最高の技術でカツにしている、そんな魚介のカツも素晴らしいのだから、欠点がないカツ屋といっても過言ではない。



もちろん美味しいドレッシングで味わうキャベツや



具がゴロゴロと入った、少しコクとキレのある味噌を使っているであろう豚汁、



そして提供されるさっぱりとした緑茶に至るまで、そのすべてが素晴らしいのだ。



もし岐阜市を訪れるのであれば、こちらのお店の暖簾をくぐってみてはいかがだろうか？

きっとこれまで出会ったことのない、絶品のカツに出会えるに違いないのだ。そしてそのカツを美味しい土鍋ご飯と味わったのなら、また岐阜市に戻ってきたい、そんな素晴らしい旅の思い出の味わいになるに違いないのだ。

＜お店の情報＞

お店 とんかつ 螢水

住所 岐阜県岐阜市加納栄町通2-14

営業時間

月

11:00 - 14:30

火・水・金・土・日

11:00 - 14:30

17:30 - 21:00

定休日 月曜日の夜

