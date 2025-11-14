満票で3年連続4度目の受賞

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、全米野球記者協会の投票で選出されるナ・リーグの最優秀選手賞（MVP）を満票で受賞した。3年連続は2001〜2004年のバリー・ボンズ以来2人目で、4度はボンズの7度に次ぐ歴代単独2位となった。中継には妻・真美子さん、愛犬のデコピンも共に出演。大谷がキスした相手に注目が集まった。

大谷が2度目の受賞となった23年、中継でデコピンが初登場。翌24年には真美子さんも出演していた。デコピンは今年で3年連続の登場となった。

受賞が決まるとデコピンを真ん中にし、大谷は真美子さんを抱き寄せ、デコピンの頬に熱烈キス。このシーンにはX上の日本人ファンから様々な声が上がった。

「MVP発表の瞬間に真美子さんにハグしたあとキスするかと思いきやキスはデコピンにするの、大谷らしいな」

「MVP受賞決定後、デコピンと奥さん(真美子さん)を抱き寄せ、デコピンに濃厚なキス！ デコピンが大好きなことが伝わりました」

「デコピンにキスするんかい」

「奥さんじゃなくデコピンにキスするのはどうなんだw」

「大谷さーん そこは デコピンじゃなくて 真美子さんにキスしなよーーー 日本人だな 笑」

また、米ファンからも「発表後に彼がデコイにキスして、奥さんにはしていないことに気づいた人いる？」「オオタニはデコイにキスしたけど、マミコにはしなかったと思う」「オオタニからMVP受賞後にキスをもらったのはデコイだった」などのコメントが寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）