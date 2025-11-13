¡ÚÇ¯´Ö£±Ëü¿ÍÄ¶¡Û¥¿¥¤¿Í¾¯½÷¤ÎÇä½Õ¶¯Í×ÌäÂê¡¢ÆüËÜ¤¬¡Ö¿Í¿ÈÇäÇã¡×¤Î¡ÖºÇÂç¤Î»Ô¾ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³
º£Ç¯11·î¡¢ÅìµþÅÔ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ç¡¢12ºÐ¤Î¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î¾¯½÷¤ËÀÅª¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Å¹¤Î·Ð±Ä¼Ô¤À¤Ã¤¿ºÙÌîÀµÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51ºÐ¡Ë¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¾¯½÷¤ÏÌó1¥õ·î¤Î´Ö¡¢60¿Í¤Û¤É¤ÎµÒ¤ÎÁê¼ê¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤À¤¬¡¢¤³¤Î»ö·ï¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡ÉÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¡É¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Á°ÊÔµ»ö¡ØÅìµþ¡¦ÅòÅç¤Î¡Ö¸Ä¼¼¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¡×¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¤«¡Ä¡ª¥¿¥¤¿Í½÷À¤¬Æ¯¤¯¡ÉÃæ²Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡É¤¬Á´¹ñ¤ËÂ¸ºß¡¢¤½¤Î¡Ö¤ª¤¾¤Þ¤·¤¤¼ÂÂÖ¡×¡Ù¤ËÂ³¤¡¢¥¿¥¤¤Î½÷À¤ä»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î¡Ö¿Í¿È¼è°ú¡×¤Î¼ÂÂÖ¤ò¾Ü½Ò¤¹¤ë¡£
À¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ç¡Ä
¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ä¡ÉÃæ²Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡É¤ÇÆ¯¤¯¥¿¥¤¿Í½÷À¤é¤Ï¤É¤³¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£É®¼Ô¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤è¤ê¥¿¥¤¿Í¤ÎÀÉ÷Â¯½¾»ö¼Ô¤ò¼èºà¤·¤Æ¤¤¿¡£¤½¤³¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿½÷À¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÎËÌÉô¡¢ÅìËÌÉô¤Ë¤¢¤ëÉÏ¤·¤¤ÇÀÂ¼½Ð¿È¤Î½÷À¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¡¢¿Í¿È¼è°ú¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿12ºÐ¤Î¾¯½÷¤â¡¢ËÌÉô¤Î½Ð¿È¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö»Ò¤É¤â¤ä¼Â²È¤Î²ÈÂ²6¿Í¤òÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¾¤ËÆ¯¤¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¤½¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¥¿¥¤¤ÇÀÉ÷Â¯½¾»ö¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¯¤¯¥¨¥¤¥ß¡¼¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¢25ºÐ¡Ë¡£É×¤Ï¾øÈ¯¤·¡¢Ï¢Íí¤â¼è¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤ª¶â¤¬É¬Í×¤Ç¡¢¤³¤Î»Å»ö¤·¤«ÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¤·¤¤¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Ë¤¢¤ë½÷À¤é¤¬¡¢Ã»´ü¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¶â¤ò²Ô¤°¤¿¤á¤Ë³¤³°¤Ç¤âÇä½Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¥¿¥¤¤ÇÀÉ÷Â¯½¾»ö¼Ô¤ÎÊÝ¸î¤òÁÊ¤¨¤ëÃÄÂÎ¡Ö¥¨¥ó¥Ñ¥ï¡¼¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÀÉ÷Â¯½¾»ö¼Ô¤Î8³ä¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉ®¼Ô¤¬ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¥¿¥¤¿Í½÷À¤é¤â¡¢10Âå¸åÈ¾¡Á20ÂåÁ°È¾¤Ë¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î»Ò¤É¤â¤äÎ¾¿Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¿ÆÀÌ¤Þ¤ÇÍÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»öÎã¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥¤Ê©¶µ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Æ¤â¿Æ¹§¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¡×¤¬ÈþÆÁ¤È¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¤½¤¦¤·¤¿µÁÌ³´¶¤¬½÷À¤Ëº¬¶¯¤¯»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯¥¿¥¤¤Ï·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¡¢Ãæ´Ö½êÆÀÁØ¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤Î·ÐºÑ³Êº¹¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂç¤¤¤¡£¶µ°é´Ä¶¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤Ï¡¢Áª¤Ù¤ë¿¦¶È¤ÎÁªÂò»è¤¬¶¹¤¯¡¢²ÈÂ²¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤ËÂÎ¤òÇä¤ë½÷À¤¿¤Á¤â¤¤¤Þ¤ÀÂ¿¤¤¡£
ÆüËÜ¤Ç¤Ï30Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤é¡¢¤³¤¦¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤¬¿Í¿È¼è°ú¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¿¡£1980¡Á90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤è¤¤»Å»ö¤¬¤¢¤ë¡£¹©¾ì¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ÇÆ¯¤±¤ë¡×¤ÈÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤é¤ì¤¿½÷À¤é¤¬¡¢ÆüËÜ¤ËÅÏ¹Ò¤¹¤ë¤È¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤ò¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢Ãç²ðÎÁ¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾ÌÜ¤Ç¡¢300Ëü¡Á500Ëü±ß¤Î"²Í¶õ¤Î¼Ú¶â"¤òÇØÉé¤ï¤µ¤ì¡¢¶¯À©Çä½Õ¤ò¶¯Í×¤µ¤ì¤ë»öÎã¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
1995Ç¯¤Ë½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡ØÇã½Õ¼Ò²ñÆüËÜ¤Ø¡¢¥¿¥¤¿Í½÷À¤«¤é¤Î¼ê»æ¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À¤é¤ÏÃÏÊý¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ä²¹Àô³¹¤ËÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤ì¡¢´Æ¶Ø¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç¶¯À©Åª¤ËÇä½Õ¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¾¯¤·¤Ç¤âÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¿©»ö¤â½½Ê¬¤Ë¼è¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ë½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤ï¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢"²ÈÃÜÆ±Á³¤Î°·¤¤"¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èï³²½÷À¤ÏÅö»þ¡¢Ç¯´Ö2Ëü¿Í°Ê¾å¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ï¡ÉºÇÂç¤Î»Ô¾ì¡É
¤³¤¦¤·¤¿¼ÂÂÖ¤¬ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¿Í¿È¼è°úÂÐºö¤¬¶¯²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2010Ç¯°Ê¹ß¤âÈï³²¤ÏÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2012Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°Ë¹áÊÝ²¹Àô¡Ê·²ÇÏ¸©½ÂÀî»Ô¡Ë¤ÇÇä½Õ¤µ¤»¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢20Âå¤Î¥¿¥¤¿Í½÷À¤ò450Ëü±ß¤ÇÇäÇã¤·¤¿¤È¤·¤ÆÍÆµ¿¼Ô3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÍÆµ¿¼Ô¤Ï½÷À¤ò²¹Àô³¹¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë³°¤«¤é¸°¤ò³Ý¤±´Æ¶Ø¡£¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î±Ä¶È»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼Ö¤ÇÅ¹¤Þ¤Ç°ÜÆ°¤µ¤»¤ÆÇä½Õ¹Ô°Ù¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¿¥¤¤Î±Ñ»ú»æ¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Þ¤Ç¤Î²áµî10Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥¿¥¤¤Î½÷À¤ä»Ò¶¡¤¬Ç¯´Ö1Ëü¡Á1Ëü5000¿Í¤âÇä½Õ¤Î¤¿¤áÆüËÜ¤Ë¿Í¿È¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÄ´ºº·ë²Ì¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ï"ºÇÂç¤Î»Ô¾ì"¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ¤ÎÅý·×¤È¤ÏÂç¤¤ÊÐªÎ¥¤¬¤¢¤ë¡£½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍýÄ£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö¿Í¿È¼è°ú¤Î³°¹ñ¿ÍÈï³²¼Ô¿ô¤Ï¡¢Æ±Ä£¤¬Åý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿2005Ç¯¤Î115¿Í¤«¤éÂç¤¤¯¸º¾¯¤·¡¢¶áÇ¯¤ÏÂ¿¤¤Ç¯¤Ç¤â20¿ÍÁ°¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤¼¤³¤¦¤·¤¿ÐªÎ¥¤¬À¸¤¸¤ë¤Î¤«¡£
³°¹ñ¿Í¤Î¸ÛÍÑÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤Global HR Strategy¤Î¿ùÅÄ¾»Ê¿ÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡Ö¿Í¿È¼è°ú¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬À¼¤ò¤¢¤²¤Ë¤¯¤¤ÈÈºá¡£Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Èï³²¼Ô¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÎÆþ´É¤Î¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¿ô»ú¤Ï¡¢·º»ö»ö·ï¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤ä¼ýÍÆ¤¬¤Ç¤¤¿¿Í¿ô¡£·º»ö»ö·ï¤ä¼ýÍÆ¤Ç»ö¼ÂÇ§Äê¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¡¢¥°¥ì¡¼¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤ÎÅ¦È¯¤Ï¤Ç¤¤º¡¢¸·³Ê¤Ê¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢1Ì¾1Ì¾¤ÎÈï³²¤ò¾Úµò¤ò¤â¤Ã¤ÆÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥¿¥¤Â¦¤ÎÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¿ô¤Ï¡¢¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Ê¤É¤Î»ö¶È¼Ô¤«¤éÇÄ°®¤Ç¤¤¿·ï¿ô¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ê¿ùÅÄ»á¡Ë
¶áÇ¯¤Î³°¹ñ¿Í¤ÎÇä½Õ¤¢¤Ã¤»¤ó¤Ï¡¢Á°ÊÔµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿Ãæ²Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î»öÎã¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Åö¶É¤ÎÅ¦È¯¤«¤éÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë±Ä¶È¾ì½ê¤òÅ¾¡¹¤È¤·¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤Ä¤«¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¿Í¿ÈÇäÇã¤ÎÈï³²¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢Çä½ÕÁÈ¿¥¤«¤é¤ÎÊóÉü¤äÂáÊá¤ò¶²¤ì¤Æ¿¿Áê¤ò¸ì¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£º£²ó¤Î12ºÐ¾¯½÷¤ÎÈï³²¤â¡¢¾¯½÷¼«¤éÅìµþÆþ´É¤Ë½Ð¸þ¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌÀ¤ë¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¤³¤¦¤·¤¿Èï³²¼Ô¤ò¤³¤ì°Ê¾å½Ð¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤Ê¤Ë¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£Çä½Õ¤ò¤¢¤ÃÀû¤¹¤ë¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ä¡¢ÉÔË¡½¢Ï«ÌÜÅª¤Î³°¹ñ¿Í¤òÆþ¹ñ¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¿åºÝÂÐºö¤Ë²Ã¤¨¡¢ÆÃ¤Ë»ùÆ¸¤ÎÇã½Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸·È³²½¤·¤Æ¼ûÍ×º¬Àä¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¿Í¿È¼è°úÂÐºö¤Î¶¯²½¤ò¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
