触らずにはいられない……のに！ YouTubeチャンネル「Butters The Bean」では、おなかを触らせてくれそうでくれない猫の様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいいおなかは立ち入り禁止なんて！」「究極の誘惑だ」の声が続出しました。

おなかに触れたその瞬間…

注目を集めたのは「Cat Belly Is A Trap！」という動画。猫の「バターズ」がでーんと寝転び、おなかを見せています。

「はー、よっこいしょニャ」と言わんばかりに、ずいぶんリラックスしている様子。毛がふわふわで、とっても気持ちよさそうなおなかですね。思わず女性が「おなか見せてる〜。触ってもいい？」と手を近づけます。

手を近づけておなかに触れたその瞬間、バターズはすかさず女性の手を前足でつかみにいきます。「やめてニャ！」と言いたそうな表情。

女性は「やっぱり罠だったのかぁ」と言いながらも、あまりのかわいさに思わずナデナデ。このふわふわのおなかを前にしては、なでずにはいられません。

おなかに手を置くたび、前足でつかみにくるバターズ。「しつこいニャ（怒）」と少々迷惑そうですが、そのしぐさも一生懸命で何ともかわいいです。まるでゲームのようなやりとりに、思わず見入ってしまいます。

動画を見た人からは「本当に罠だ」「バターズのおなかをなでない人なんていない！」といった、愛らしいおなかに魅せられたコメントがたくさん寄せられていました。こんな罠なら一度はハマってみたいと思わされる、魅力的な“バターズトラップ”。皆さんもぜひ、“世界一かわいい罠”を動画をチェックしてみてくださいね。