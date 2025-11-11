¡Öget off to a flying start¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©Á°¸þ¤¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¡ª¡Ú1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¡Û
¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡ªÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤«¤Ã¤³¤¤¤¤±Ñ²ñÏÃ¥Õ¥ì¡¼¥º¤òËèÆü¤Ò¤È¤ÄÊÙ¶¯¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©´ÊÃ±¤ÊÃ±¸ì¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢°Õ³°¤È°ÕÌ£¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤...¤½¤ó¤Ê¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ª
¡Öget off to a flying start¡×¤Î°ÕÌ£¤Ï¡©
°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¡£
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä»î¹ç¤Ê¤É¤Î½Ð¤À¤·¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¹¬Àè¤è¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Öget off to a flying start¡×¤Ï¡Ö¹¬Àè¤è¤¤¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¥¤¥Ç¥£¥ª¥à¡£
Êª»ö¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¹¤°¤ËÎÉ¤¤·ë²Ì¤äÀª¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤¹¡¢Á°¸þ¤¤Ç¸ý¸ìÅª¤ÊÉ½¸½¤Ç¤¹¡£
¡ÖOur new project got off to a flying start thanks to the team¡Çs preparation.¡×
¡Ê¥Á¡¼¥à¤Î½àÈ÷¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¹¬Àè¤è¤¯³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡Ë
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ËèÆü1Ê¬±Ñ²ñÏÃ¤Ç¡¢ÃÎ¤Ã¤ÆÆÀ¤¹¤ë¥Õ¥ì¡¼¥º¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨²òÅú¤ÏÊ£¿ô¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
