【APEE】Z世代に贈る♡自分らしさを解き放つ秋冬コレクション＆スポーツブラ

原宿カルチャーのDNAを継承する「APEE」が、Z世代の感性に寄り添う新たなファッションプラットフォームとして再始動しました。ブランドテーマは“自分らしさを抱きしめ、大胆な鼓動を解き放て。”ストリートとフェミニンが融合した新しい秋冬コレクションを発表し、話題を集めています。中でも機能性とデザイン性を兼ね備えたスポーツブラや限定グッズが人気を呼びそうです。

「APEE」原宿旗艦店がグランドオープン



東京・原宿にオープンした「APEE STORE HARAJUKU」は、ブランドの世界観をそのまま体験できる新スポット。

ピンクのハートカモフラージュ柄で彩られた店内には、BABY MILO®がハートロゴを抱いた3Dスカルプチャーが登場し、フォトジェニックな空間が広がります。

限定アイテムやインタラクティブな試着スペースなど、来店者が自分のスタイルを自由に楽しめる仕掛けもたっぷり♡

甘さとストリートが融合♡秋冬コレクション



今季は、ハートモチーフとカモフラージュ、ヒョウ柄を再構築した、APEEらしいストリートフェミニンスタイルを提案。

スウェットシャツ（\8,250）、デニム（\9,900）、アウター（\25,300～）、ニット（\8,800）などが登場。

特にブルーのハートロゴが目を引くスポーツブラやレギンスは、日常にもアクティブシーンにもぴったり。

3Mリフレクティブプリントを採用し、動くたびに光を反射する遊び心が光ります。

限定キャンペーン＆ギフトも見逃せない



旗艦店オープンを記念して、購入金額に応じた特典が勢ぞろい。Instagramをフォローすると、限定ステッカーセットやピンバッジをプレゼント。

また、16,500円（税込）以上の購入で「APEEオリジナル編みトートバッグ」が当たるカプセルマシンも登場します。

お好きな3足を選べるソックスセットは4,250円（税込）とお得♪APEEの世界を存分に楽しめるラインナップです。

自分らしさを抱きしめて、原宿から新しい一歩を



「APEE」はファッションを通して“自分らしさ”を見つめ直すきっかけを与えてくれる存在。スポーツブラのような機能的アイテムも、ただのウェアではなく、自信をまとうためのエネルギー。

ストリートを歩くたび、あなたの個性が輝きを増していく――。この冬は、原宿から始まる新しいAPEEの世界で、自分だけのスタイルを楽しんでみてはいかがでしょうか。心のままに、あなたらしく。