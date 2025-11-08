（CNN）80年前、ロンドンやニューヨークからシドニー、メルボルンへ移動するには1週間以上かかっていた。

豪カンタス航空は7日、ノンストップでこの旅を完遂できる旅客機の開発が現在最終段階にあると発表。組み立て中の機体の画像を初めて公開した。

当該の機体はエアバスA350-1000ULR。2万リットルのリアセンター燃料タンクなどの改造により、最大22時間の連続飛行が可能になる見通しだ。カンタスはこの超長距離運航計画を「プロジェクト・サンライズ」と名付けた。これは、飛行時間が長すぎて夜明けが2回訪れる可能性があることに由来する。

商業運航は2027年前半に開始予定で、ロンドンやニューヨークからオーストラリア東海岸までの所要時間が最大4時間短縮される。

ボーイング787-9ドリームライナーはオーストラリア西海岸のパースまで17時間ノンストップで飛行できるものの、反対側の東海岸に到達することは至難の業だった。カンタス航空は7日のインスタグラム投稿でこの航路を「航空業界の最後のフロンティア」と呼んだ。

カンタスは17年からこのプロジェクトに取り組んできたが、新型コロナウイルス感染症のパンデミック（世界的大流行）により航空業界の大部分が一時的に運航停止となったため、プロジェクトは延期された。

22年には、オーストラリア発着の長距離路線向けにエアバスA350-1000ULRを12機発注した。最初の1機は来年10月に納入される予定。

カンタスは、このプロジェクトに関する最新情報として、フランスのトゥールーズにあるエアバス本社での組み立ての各段階を示す、機体の新たな画像と映像を公開した。

カンタスによると、機体の主要部品はすべて組み立て済み。今後はエンジンと飛行試験機器を搭載するため、新たな格納庫へ輸送される予定だという。

カンタスのバネッサ・ハドソン最高経営責任者（CEO）は声明の中で、このプロジェクトについて、画期的な飛行時間に加え「科学的根拠に基づいた設計により時差ぼけを最小限に抑え、ウェルビーイング（心身の健康や幸福）を最大限に高めることで、超長距離旅行の体験を変革すること」を目指していると述べた。

機体の座席数は238席で、他のA350-1000型機の約400席と比べて大幅に減少する。その代わりにプレミアムエコノミーとエコノミーの間には「専用のウェルビーイングゾーン」が設けられる。ファーストクラスの座席も特別仕様のものになる予定。