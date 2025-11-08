日本維新の会・藤田文武共同代表が８日、ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」に出演。公金約２０００万円と自身の秘書が代表を務める会社が絡む疑惑について語った。

秘書が代表を務める会社に政治活動の機関誌やポスターなどを発注していたことなどについて開いた４日の会見での態度について、自ら「私も態度が悪い、って言われて」と切り出すと、ＭＣの東野幸治が「きょう、ここまでものすごい低姿勢すぎて…」とツッコミを入れ、スタジオは笑い。藤田氏も苦笑いしながら「もともと低姿勢なんですけど…、会見の時にいろんな質問飛んできたり…、私もちょっとイラッとしてしまって。修行が足りんな、と思ったんですよ」と反省。自身の会見の映像を見て「改めて見て、コイツ態度悪いな、と思ったんですけど」と苦笑いした。

続けて「私のことはボコスカ言われていいと思うんですけど」と断った上で、「秘書の自宅にいろんな人が（インターホンを）ピンポンきて、実は、建造物侵入みたいなジャーナリストまで来て、警察ざたに、そこまでなってるんです」と説明。「そこまでして秘書とか秘書の家族にするのはおかしいやろ…、とかなりムカついてたんですよ」と打ち明け、「記者をバッサリバッサリ切りまくったのは、本当にすみませんでした」と謝罪。率直な発言にスタジオには再度、笑いが起こっていた。