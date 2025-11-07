細田守監督の長編アニメ映画「おおかみこどもの雨と雪」が、日本テレビ系「金曜ロードショー」枠で11月7日午後9時から放送されます。インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」で人気ランキングを投票で募っている「細田守監督のアニメ映画」ランキングを紹介します。2025年11月7日時点で集まった437票でのランキングです。

2位は「青春物語」がランクイン

3位は「バケモノの子」（2015年）でした。人間界とバケモノ界が存在する世界で出会ったバケモノと孤独な少年が“親子”の絆を深めていく物語。回答者からは「恋も生活も全力な少年が最後に戦う姿は、涙もの！」「圧倒的なバトルと共に描かれる、不器用な熊と人間の絆」「偏見とか先入観って、みんなあるものだと思うけれど、そういったものを少し変えられるような映画」といった声が寄せられていました。

2位には「時をかける少女」（2006年）がランクイン。時間を跳躍する能力を身につけた女子高生の、淡い恋の切なさを描いた青春物語。回答では「ハッピーエンドなのかバッドエンドなのか議論の余地がありますが、個人的には好きなラストです」「もう何度もテレビで放送されているが、劇場であのシーンを見たら涙が止まらない自信がある」「私にとってアニメ映画で一番青春を感じられる作品です」などのコメントが見られました。

そして、1位は「サマーウォーズ」（2009年）でした。男子高生が、憧れの先輩とその親戚たちと共に、世界の危機に立ち向かう物語。「ゲームの世界の話ですが、現実世界でもいつ起きるか分からないその現象には心を奪われました」「家族の絆があふれる最後のクライマックスは手に汗握ること必見です！」「毎年夏に見たくなる！ 愛、絆、そして青春、全てが詰まった物語が、ここにある！」などの回答が集まっていました。