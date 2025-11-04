炊飯器1つで完結！ サケ＆シメジ使った「トマトピラフ」の“簡単レシピ”に「作ってみたい」「食べたい」
サケとシメジを使ったトマトピラフの簡単レシピについて、カゴメがインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。
【豆知識】「えっ…とても便利」 これが炊飯器だけで「トマトピラフ」を作る方法です！
カゴメは「炊飯器で簡単！サケとキノコのトマトバターピラフ トマトをまるごとお皿に盛り付けることで、食卓も華やぐ一皿に」と投稿。「サケとキノコのトマトバターピラフ」の作り方について、次のように
【材料（4人分）】
・米 2合
・生サケ 2切れ
・シメジ 1パック
・カゴメ ラウンドレッド（トマト） 4個
・ベーコン 2枚
・カゴメトマトケチャップ 大さじ3
・コンソメスープの素（顆粒） 小さじ2
・塩 小さじ2分の1
・バター 20グラム（後混ぜ）
・粉チーズ 大さじ2（トッピング）
・黒コショウ(粗びき) お好み（トッピング）
【作り方】
（1）ベーコンは1センチ幅に切り、トマトはへたを取って、反対側に十字に浅い切り込みを入れる。シメジは石突を切り落とし、小房に分ける。
（2）米をといで炊飯器に入れる。水を2合の目盛りまで注ぎ、水大さじ6を捨てる。
（3）トマトケチャップ、コンソメ、塩を加え、よく混ぜる。生サケ、シメジ、ベーコンとトマトを切り込みを上にして米の上に置き、通常炊飯する。
（4）炊き上がったら、崩れないように注意しながらトマトを一旦取り出し、お釜にバターを加えよく混ぜる。
（5）（4）を皿に盛り、粉チーズをかけ、取り出したトマトを1個ずつ真ん中にのせたら完成。トマトを崩しながら、混ぜる。好みで黒こしょう、追い粉チーズを振る。
このレシピに対し、SNS上では「作ってみたい」「おいしそう」「食べたいです」などの声が上がっています。
ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。