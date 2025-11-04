サケとシメジを使ったトマトピラフの簡単レシピについて、カゴメがインスタグラムの公式アカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…とても便利」 これが炊飯器だけで「トマトピラフ」を作る方法です！

カゴメは「炊飯器で簡単！サケとキノコのトマトバターピラフ トマトをまるごとお皿に盛り付けることで、食卓も華やぐ一皿に」と投稿。「サケとキノコのトマトバターピラフ」の作り方について、次のように

【材料（4人分）】

・米 2合

・生サケ 2切れ

・シメジ 1パック

・カゴメ ラウンドレッド（トマト） 4個

・ベーコン 2枚

・カゴメトマトケチャップ 大さじ3

・コンソメスープの素（顆粒） 小さじ2

・塩 小さじ2分の1

・バター 20グラム（後混ぜ）

・粉チーズ 大さじ2（トッピング）

・黒コショウ(粗びき) お好み（トッピング）

【作り方】

（1）ベーコンは1センチ幅に切り、トマトはへたを取って、反対側に十字に浅い切り込みを入れる。シメジは石突を切り落とし、小房に分ける。

（2）米をといで炊飯器に入れる。水を2合の目盛りまで注ぎ、水大さじ6を捨てる。

（3）トマトケチャップ、コンソメ、塩を加え、よく混ぜる。生サケ、シメジ、ベーコンとトマトを切り込みを上にして米の上に置き、通常炊飯する。

（4）炊き上がったら、崩れないように注意しながらトマトを一旦取り出し、お釜にバターを加えよく混ぜる。

（5）（4）を皿に盛り、粉チーズをかけ、取り出したトマトを1個ずつ真ん中にのせたら完成。トマトを崩しながら、混ぜる。好みで黒こしょう、追い粉チーズを振る。

このレシピに対し、SNS上では「作ってみたい」「おいしそう」「食べたいです」などの声が上がっています。

ぜひ作ってみてはいかがでしょうか。