『龍が如く』キャラクター総選挙開催！約1500名から上位10名は舞台版に登場
セガは4日、ゲーム『龍が如く』シリーズ20周年を記念して、ファンの投票で約1500名のキャラクターから舞台に登場する10名を決定する、「『龍が如く』キャラクター総選挙」を開催することを発表した。
【画像】顔が個性的すぎる！投票できる『龍が如く』キャラ総選挙の一覧
企画では、シリーズ20年の歴史を彩ってきた個性豊かなキャラクターたちへの熱い想いを、ファンから投票という形で実施。企画で上位に選ばれた10名のキャラクターは、今後開催を予定している舞台『龍が如く』に登場する。舞台の公演時期・キャストなどの詳細は改めて発表される。
セガは「ドラマティックに紡がれた物語を思い返しながら、「一票を託したい」と思うキャラクターにご投票ください」と呼びかけた。
■投票方法 ※1日1回まで
１：「キーワード検索」または「五十音検索」から、投票したいキャラクターを探す。
２：キャラクター詳細画面の「投票する」を押して投票完了。
【注意事項】
・キャラクター紹介文には、ストーリーのネタバレを含む内容がございます。未プレイの作品がある方はご注意ください。
・投票はお一人様1日1回までです。
・不正な投票（多重投票ツールの使用）は無効となる場合があります。
■投票期間
2025年10月31日（金）〜11月21日（金）17:00予定
※期間は変更となる場合があります
■『龍が如く』シリーズとは
「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。
■『龍が如く』シリーズとは
「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り……。巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を描いた。これまでゲームが決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現し、シリーズ累計販売本数は2,770万本／DLを超える作品となっている（※フルゲーム合計）。