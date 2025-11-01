ブルージェイズがドジャースに対して3勝2敗と32年ぶりのワールドシリーズ（WS）制覇へ王手をかけ、10月31日（日本時間1日）にカナダ・トロントで第6戦が行われた。

10月31日はハロウィーン。ハロウィーンに開催されるワールドシリーズとしては8試合目となる。過去7回のうち、5回はア・リーグの球団が勝利しているが、WSがハロウィーンに終わったことは一度もない。このデータは、ア・リーグのブルージェイズに味方するか、ドジャースに味方するか。

球場内にはハロウィーンの仮装をした多くのファンが来場。人気ゲーム「スーパーマリオブラザーズ」のマリオとルイージのコスプレ姿のファンなど仮装を楽しんでいる様子で初回から大盛り上がりとなった。

その中にかつてブルージェイズに在籍した川崎宗則(現BCリーグ栃木)の名言をボードに記してバナナ姿に仮装するファンの姿も。当時、川崎は地元局のインタビューで「Monkey never cramps.Because monkey everyday eats bananas(サルは絶対足をつらない。毎日バナナを食べるから)」と話したことがファンの間で語り草となっている。川崎がブルージェイズでプレーしたのは10年前の2015年だが、人気ぶりは健在なようだ。