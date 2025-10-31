田中みな実「すごくよくて」頭皮ケアに愛用する毎日コスメを紹介

ファッションブランド『CLANE』を手がける、松本恵奈さんのYouTubeチャンネルにアップされた『【田中みな実ちゃんコラボ】30の質問に答えます 最近の美容・お気に入りジュエリー・お悩み相談など…』の動画に田中みな実さんが出演。様々な質問に答える中で愛用のコスメを紹介する場面も！使用感なども語ってくれました。

■頭皮ケア

動画内で登場したのはこちら！

RESALON/スカルプローション 税込18,150円（公式サイトより）

頭皮に塗布することで、頭皮のダメージケアや発毛・育毛をサポートしてくれる頭皮用化粧水！

田中さんは、動画内に登場した「頭皮ケアやヘアケアを教えてください！」という質問に答える形で、こちらを紹介。

使用方法について「すごくよくて、揉み込むようにちゃんと毎日やってて」とマッサージをしながら毎日ケアをしているとも明かしていました！

■動画もチェック

動画内では松本さんと共に様々な質問に回答！ぜひチェックしてみてくださいね♪