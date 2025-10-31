「ブラウン似合わない」→ 諦めないで！【ユニクロ】40・50代におすすめ「優秀アイテム」

今季のトレンドカラーとして注目の“ブラウン”。落ち着いた深みのある色味は魅力的ですが、モノクロやネイビーに比べて「コーデがぼやける」「合わせ方がわからない」と感じる40・50代も多いかも。そんな大人世代におすすめしたいのが【ユニクロ】のブラウンアイテム。上品なシルエットと素材感が、装いをぐっと洗練されたムードに整えてくれそうです。ブラウンに苦手意識があるなら、ぜひチェックしてみて。

コーデを引き締めるレザー調ジャケット

【ユニクロ】「コーティングショートジャケット」\7,990（税込）

レザー風素材のジャケットは、大人のクールな格好良さと高見えを狙える一枚。襟付きデザインとコンパクトなサイズ感で上品さも程よくキープ。チョコレートのような深みのあるブラウンは、コーデの引き締め役にもぴったりです。きれいめのボトムスやタイトめなワンピと合わせれば、大人の余裕を感じさせる装いに。軽やかでソフトな着心地に加え、中綿入りキルティング裏地で肌寒い季節も安心して着られそう。

大人の抜け感を添えるやわらかカーデ

【ユニクロ】「メリノブレンドリブポロカーディガン」\3,990（税込）

公式サイトで「体のラインを拾いにくいリブの編み地とフィット感」と紹介されている、ニットカーデ。優しい着心地に加え、抜け感のある柔らかい雰囲気も魅力の一枚です。ボトムスと合わせたワンツーコーデやワンピのインナー使いにもマッチ。温かみのあるブラウンが、上品な大人っぽさを後押ししてくれそう。ボタンの留め方を変えれば、自分好みのバランスに調整でき、全て外せば羽織としても活躍します。

上品なシルエットが魅力の大人ワンピ

【ユニクロ】「ブラッシュドジャージーワンピース」\3,990（税込）

一枚持っておくとデイリーに頼れるきれいめワンピ。こちらのアイテムは、前後ともにVネックを取り入れたデザインで、顔まわりをすっきり見せてくれる予感。フィット ＆ フレアの美シルエットが、抜け感のあるエレガンスさを引き立ててくれるのも魅力です。ダークトーンのブラウンは、オフィスにも休日にもマッチ。色合わせがしやすく、インナーのカラー次第で印象チェンジも楽しめそうです。

デイリーに取り入れやすいフレアパンツ

【ユニクロ】「スマートフレアパンツ」\1,290（税込・セール価格）

縦横に伸びる2WAYストレッチ素材を使用したフレアパンツは、軽やかな穿き心地が魅力。高めの位置から広がるフレアシルエットで、スタイルアップも期待できます。柔らかなブラウンは、ヒールで女性らしく、スニーカーでカジュアルにも楽しめるカラー。ブラウンに慣れていないなら、まずボトムスで取り入れるのもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S