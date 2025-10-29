「前略プロフィール」で脱童貞！衝撃の初体験にあのちゃん「痴女じゃん！」：あのちゃんの電電電波
「あのちゃんの電電電波♪」（毎週火曜深夜2時）。
10月28日（火）の放送は、「キンモクセイ」が大バズリしたバンド・オレンジスパイニクラブが登場。衝撃的な過去を赤裸々に語った。
【動画】「前略プロフィール」で脱童貞！衝撃の初体験にあのちゃん「痴女じゃん！」
2012年に結成した4人組ロックバンド・オレンジスパイニクラブ。福島・いわき市を拠点に活動を開始し、2022年にリリースした「キンモクセイ」がSNSで大バズり。総再生回数は1.5億回を突破した。
さまざまなジュースを使ってオリジナルグミ作りに挑戦しながら、これまでの歩みや転機を振り返ることに。
ba/choのゆっきーとgt/choのスズキナオトは同級生、ナオトとvo/gtのスズキユウスケは兄弟。前身となるバンドを結成し、drのゆりとは対バンをきっかけに加入したという。
結成から約8年間はまったく売れない日々が続いたが、ユウスケが曲作りを続けていたある夜、「このメロディー来たぞ」という瞬間が訪れる。それが「キンモクセイ」だった。デモを聴いたメンバーもこれまでの曲とは違う手応えを感じたという。
ちなみに、前身バンドの名前は「The ドーテーズ」。元々は「ホーケーズ」だったそうで、ササキ（声：霜降り明星・粗品）が「それは売れへんでしょう」とツッコミを入れ、一同爆笑！
さらに「皆さんもう童貞ではないんですか？」というササキの直球質問に、メンバーたちは「もちろん」と即答。卒業が一番早かったのはナオトだったという。
初体験のきっかけは、2000年代に流行したプロフィール作成サイト「前略プロフィール」。ユウスケが「The ドーテーズというバンドを組みました」と書き込んだところ、ある女性から「私童貞好きです 会ってください」という驚きのメッセージが届く。
しかし、指定された日はユウスケがバイトだったため、ナオトが代わりに行くことに。すると、ナオトはそのまま「田んぼのど真ん中にあるラブホ」に連れて行かれ、「気づいたらキモチよくなってた」と脱童貞！
そして、この話には続きが。後日、その女性と仲良くなったナオトが「実は最初うちの兄貴が行く予定だった」と話すと、女性は「お兄ちゃんとも会いたい」と興味津々。結果、ナオト、ユウスケ、そしてその女性の3人でカラオケに行くという奇妙な展開に。
すると女性は、あろうことか「ユウスケの手を取っておっぱい揉ませだして」という大胆な行動に。これにはあのちゃんも「痴女じゃん！」と驚愕！
さらにユウスケと意外な展開に…!? 続きは「TVer」、「ネットもテレ東」でチェック！ お気に入り登録もお忘れなく！
