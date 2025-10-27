¡ÖÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤¬ÎÉ¤¤¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹â¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤ÎÁÀ¤¤¤òÀÖÀ±·û¹¤µ¤ó¤¬²òÀâ¡¡¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ê¤½¤¦¡×¤ÈÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤¢¤²¤ë
¡þ¥×¥íÌîµå ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯10-1ºå¿À(26Æü¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à)
Ìîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÀÖÀ±·û¹¤µ¤ó¤¬¡¢5ÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ÀîÊæ¹âÁª¼ê¤ÎÂÇÀÊ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»³ÀîÁª¼ê¤Ï¤³¤Î»î¹ç¤Ë¡Ö6ÈÖ¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡×¤Çº£¥·¥ê¡¼¥º½é¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£½é²ó¡¢2¥¢¥¦¥È1¡¢2ÎÝ¤Ç±¦Ãæ´Ö¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¤Î2ÅÀ¥¿¥¤¥à¥ê¡¼2¥Ù¡¼¥¹¤òÊü¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°Æü¤ÎÂè1Àï¤ËÉúÀþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿ÀÖÀ±¤µ¤ó¡£Âè1Àï¤Ç»³ÀîÁª¼ê¤Ï1ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î8²ó¡¢2¥¢¥¦¥È2ÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÂåÂÇ¤Ç½Ð¾ì¤·¡¢¥Õ¥©¥¢¥Ü¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÖÀ±¤µ¤ó¤Ï¥«¥¦¥ó¥È1-1¤«¤é¤Î3µåÌÜ¡¢³°³ÑÄã¤á¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ò¸«Æ¨¤·¤¿¾ìÌÌ¤ËÃåÌÜ¡£¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¦¤È°ú¤ÃÄ¥¤êµ¤Ì£¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤À¤È°ú¤ÃÄ¥¤ê¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¿¶¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤Ã¤«¤ê¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢°Õ¼±¤¬¥»¥ó¥¿¡¼Êý¸þ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È»³ÀîÁª¼ê¤ÎÁÀ¤¤¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÂè2Àï¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤Î¾ìÌÌ¤Ç¤â¡¢»³ÀîÁª¼ê¤Ï³°³Ñ¤Îµå¤ò2µå¸«Á÷¤ê¥«¥¦¥ó¥È1-1¤Ë¡£¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¿¶¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÖÀ±¤µ¤ó¤Ï¸ÀµÚ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ4µåÌÜ¡¢»³ÀîÁª¼ê¤Ï³°³Ñ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò±¦Ãæ´Ö¤Ø¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÀ±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤Îµå¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤«¤éµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁ°Æü¤«¤é¶¯°ú¤Ë¹Ô¤«¤º¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼Ãæ¿´¤Î°Õ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÆü¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´°Á´¤ËÉüÄ´¤·¤¿¤È»×¤¦¡£ÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È»³ÀîÁª¼ê¤Î¾õÂÖ¤ò¸ì¤Ã¤¿ÀÖÀ±¤µ¤ó¡£º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö»³ÀîÁª¼ê¤Ï6ÈÖ¤Ë¤¤¤Æ¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÂÇÀþ¤Ï1¡¦2ÈÖ¤Î¾õÂÖ¤¬¤«¤Ê¤êÎÉ¤¤¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç»³ÀîÁª¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò°®¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢»³ÀîÁª¼ê¤¬ÂÇÀþ¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£(10·î26ÆüÊüÁ÷ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖGoing! Sports&News¡×¤òºÆ¹½À®)