イングランド・プレミアリーグのリバプール前監督、ユルゲン・クロップ氏が、前職に復帰する可能性を、サッカーニュースを扱うメディア「インディカイラニュース」が伝えた。

クロップ氏は２０２３―２４年シーズン限りでリバプール指揮官を惜しまれつつ退任。現在は、レッドブルのサッカー部門グローバル責任者を務める中、アルネ・スロット監督率いるリバプールは今季、リーグ制覇した昨季から一転、厳しい戦いを強いられている。２５日のアウェー・ブレントフォード戦に２―３で敗れ、リーグ戦ドロ沼の４連敗となった。

そんな中、同メディアは「アルネ・スロットの地位はいまのところ安泰だが、パフォーマンスが向上しなければ、シーズン途中でもためらいなく変更するだろう。我々の情報源によると、オーナーサイドは、クロップ氏はセンセーショナルな復帰へオープンな気持ちでいると考えている」と指摘した。ただ、現時点での接触はないとした。

一方、クロップ氏は先日、ポッドキャスト「Ｄｉａｒｙ ｏｆ ａ ＣＥＯ」でリバプール監督復帰の可能性について「イングランドでは他のチームを指揮することはないと言った。つまりリバプールなら、そう。だから理論的には可能だ」と意味深な発言を残している。

今後のリバプールの成績次第では、事態が急速に動き出すこともあるかもしれない。クロップ氏復帰が実現すれば、日本代表ＭＦ遠藤航にも大きな影響がありそうだ。