【速報】ルーブル美術館の強盗事件に関与した疑いで2人拘束　フランスメディア

フランスのルーブル美術館で19日に起きた強盗事件に関与した疑いで、フランスの捜査当局が2人の身柄を拘束したと地元メディアが報じました。