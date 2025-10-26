ＢＴＳやＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲ（トゥモローバイトゥギャザー）などを擁する韓国芸能プロダクション・ＨＹＢＥ（ハイブ）が、今年８月よりソン・フンミンが移籍した米プロサッカーリーグ（ＭＬＳ）のロサンゼルスＦＣ（ＬＡＦＣ）と、パートナーシップを締結したことが明らかになったと２４日、韓国メディアの聯合ニュースなどが報じた。

ソン・フンミンは、２０１５年から所属していた欧州リーグ・トットナムを離れ、今夏にＬＡＦＣへ移籍した。

記事によると、ＨＹＢＥは米現地時間の２９日、ＬＡＦＣのホームグラウンド・ＢＭＯスタジアムで行われる「Ａｕｄｉ ２０２５ ＭＬＳカッププレーオフ」で、Ｋ−カルチャーの魅力を紹介するという。試合中はＫ−ＰＯＰがＢＧＭとして流れ、ＨＹＢＥ所属アーティストたちの楽曲に合わせたライトショーを展開。現地で人気の韓国料理店は、コリアンタウン文化からインスピレーションを得て、フュージョン韓国料理を提供すると伝えた。

ＨＹＢＥのバン・シヒョク会長は「音楽とスポーツの共通点は、言語や地域を超越し、人々を一つにする力があるということ」「韓国をはじめ、さまざまな文化が共存するロサンゼルスで、ＬＡＦＣおよびＭＬＳと初めて手を取ることは、本当に意義深いことだと思う」とコメントしたとした。

一方、ＬＡＦＣの共同代表で、最高事業責任者のラリー・フリードマン氏は「ＬＡＦＣは、情熱的なファン文化の力をよく知っている」「今回のパートナーシップを通して、Ｋ−ＰＯＰのエネルギー、ＬＡＦＣとロサンゼルスの包容性を披露し、忘れられない経験を作りたい」と述べたと伝えた。