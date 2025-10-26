育児支援サイトを運営するベビーカレンダー（東京都渋谷区）が、2025年「9月生まれベビーの名付けトレンド」を発表しました。今回は「女の子の名前」ランキングを紹介します。

調査は2025年9月1日から同月25日、同社のサービスを利用した「2025年9月生まれ」の子どもを対象に実施。調査人数は7532人（男の子3840人／女の子3692人）です。

「椛」を使った名前も増加

「女の子の名前」ランキングは、1位が「陽葵（ひまり）」、2位が「凛（りん）」、3位が「結月（ゆづき）」でした。

同社によると、9月は十五夜（中秋の名月）にちなみ、「月」のイメージが広く浸透していることから、9月生まれの子どもは例年「月」を取り入れた名前「ムーンネーム」が増加するとのこと。同ランキングにも「結月（ゆづき）」が3位、「葉月（はづき）」が4位と、上位にランクインしました。

また、紅葉や落ち葉を連想させる名前が増える傾向にあり、秋を象徴する漢字「楓」を用いた「メープルネーム」が注目を集めました。同ランキングには「楓（かえで）」「楓菜（ふうな）」「楓花（ふうか）」などといった名前がランクインしています。

さらに、「椛」を使った名前も増加。「椛（もみじ）」や「六椛（りっか）」など、合計26種類の名前がランクインしており、同社は「『椛』は紅葉そのものを意味する字で、季節感をダイレクトに伝えるだけでなく、古風で個性的な響きを持つ漢字として、秋生まれのお子さんの名付けで人気となっていました」とコメントしています。