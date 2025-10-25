minum POPUPツアー開催！新作コスメを先行体験できるチャンス

2025年秋、ミニサイズコスメブランド「minum（ミニュム）」が全国POPUPツアーを開催！大阪HEP FIVEで行われるこのイベントでは、新作コスメを先行販売し、人気の「コスメ詰め放題」も関西初開催。さらに、愛らしいインテリアでブランドの世界観を体感できる「minum house」が登場し、フォトジェニックな空間が広がります。数量限定ノベルティのプレゼントもあり、コスメ好きにはたまりません♡

minumの新作をいち早くチェック！POPUP大阪開催

ミニサイズコスメ「minum」の新作コレクションが、2025年秋に発売され、10月22日から26日まで大阪HEP FIVEでPOPUPイベントを開催！

新商品「AIラブポーショングロス」や「ぷにゅグリップライナー」など、人気のコスメアイテムをいち早くチェックできるチャンス。

さらに、「コスメ詰め放題」イベントでは、お得にコスメをゲットできるだけでなく、会場限定のノベルティもプレゼント！ファッションやコスメを楽しむZ世代にぴったりのイベントです♪

「minum house」新作コスメと一緒に楽しむフォトジェニック空間

AIラブポーショングロス

価格：770円（税込）

まるごとぷくパレットアイズ

価格：825円（税込）

ブラッシュクリームライナー

価格：825円（税込）

「minum house」テーマの空間で、懐かしくて愛おしい“平成感”が漂うフォトジェニックなインテリアを楽しめます。

新作コスメを実際に手に取って試しながら、ブランドの世界観を存分に感じられるこのイベント。

会場では、新作「まるごとぷくパレットアイズ」や「ブラッシュクリームライナー」など、どれも注目のアイテムばかり。

ポップでかわいい空間で、素敵な写真も撮影してSNSにシェアしちゃいましょう♪

数量限定！大阪POPUPでしか手に入らないアイテムも！

大阪POPUPでは、minumの新作コスメだけでなく、数量限定のノベルティや「コスメ詰め放題」も楽しめます。

詰め放題では、Mサイズ3,000円（税込）やLサイズ5,000円（税込）で、自分の好きなアイテムをたっぷり詰め込むことができるので、コスメ好きにはたまらないイベントです。

さらに、会場では人気のコスメを先行販売しており、まさに限定感が味わえます！数量限定なので、早めにチェックしておきましょう♡

minumの秋コレクションを体験して、素敵なコスメライフを♡

「minum」の秋の新作コレクションを体験できるPOPUPイベントは、コスメ好きにとっては見逃せないチャンス！

大阪HEP FIVEで開催されるこのイベントでは、先行販売や数量限定のコスメ詰め放題、さらにはフォトジェニックな空間で新作コスメを手に取って楽しむことができます。

限定アイテムやノベルティもあり、まさに特別感満載。Z世代を中心に注目されるminumのコスメで、毎日のメイクをもっと楽しんで♡