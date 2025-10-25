「予測不能」「最終ラインをカオスにする」“天敵”三笘薫の出場にマンUの地元メディアは戦々恐々！欠場なら「ユナイテッドへの後押しに」
今季の三笘薫は近年ほどの爆発力がないとも言われる。だが、対戦相手にとって「いてほしくない選手」なのは変わらないだろう。過去に苦しめられた経験を持つならなおさらだ。
ブライトンは10月25日のプレミアリーグ第９節で、マンチェスター・ユナイテッドと敵地で対戦する。だが、三笘がオールド・トラフォードのピッチに立つかは不透明だ。
９月末のチェルシー戦で負傷し、10月の日本代表戦では招集外となった三笘は、インターナショナルブレイク明けのリーグ前節も欠場した。ファビアン・ヒュルツェラー監督は、ユナイテッド戦を前に、他の負傷者とともに出場の可能性もあるとしつつ、明言を避けている。
ユナイテッド専門サイト『Man Utd News』は、日本代表アタッカーが欠場すればチームにとって「後押し」になると報道。これまで、三笘に「プレミアリーグでユナイテッドとの４試合で１得点、２アシストと素晴らしい記録」を許していたと指摘した。
同メディアは「前回対戦時もそのスピードと動きで左サイドを切り裂いた」と回想。「WBとCBの間のラインで爆発的なスピードを見せ、最終ラインにカオスを生む」選手で、「ブライトンで最もダイレクトかつ予測不能なアタッカー」と評している。
開幕から成績不振でルベン・アモリム監督の進退が常に騒がしいユナイテッドだが、前節はリバプールを敵地で２−１と撃破。アモリム体制では初となるプレミアリーグでの連勝を飾った。
昨季王者を下して９位のユナイテッドは、ホームでのブライトン戦で３連勝を飾り、さらに勢いにつなげたいところ。その意味でも、三笘の状態が気になるのだろう。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
