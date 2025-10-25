バンドオーディション番組『STEAL HEART CLUB』第1話にて、チェ・ヒョンジュンが参加者から注目を集めた。

Mnetとカカオエンターテインメントがタッグを組んだ『STEAL HEART CLUB』は、ギター、ドラム、ベース、ボーカル、キーボード各10名ずつ、計50名の参加者たちが熾烈なサバイバルを繰り広げてグローバルバンドを結成するプロジェクト。MCは俳優のムン・ガヨン、ディレクターはCNBLUEのジョン・ヨンファ、PEPPERTONESのイ・ジャンウォン、ソヌ・ジョンア、Wanna One出身のハ・ソンウンが務める。

ムーディな演奏に「なんでこんなに上手なの？」

チェ・ヒョンジュン（25歳）が会場に入ってくるなり、「あの人って…」と、参加者の間でどよめきが起こる。彼は韓国人男性モデルとして初めて、サンローランのショーでランウェイを歩いたという経歴を持つ。また国立大学KAIST出身で、数学を専攻しており、頭脳バトルドキュメンタリー番組『悪魔の計略〜デビルズ・プラン2〜』に出演していた。

キーボードは独学で習得したというヒョンジュン。「友達と趣味でバンドを組んでいたときに、恍惚とした気持ちになったんです」と、夢を追いかけるに至った動機を語る。

ヒョンジュンが所属するモデルバンドが第1ラウンド「クラブオーディション」のステージで披露したのは、ベクヒョン（EXO）の「UN Village」。全員スタイル抜群で優れたビジュアルを持つメンバーが、ジャジーなサウンドの楽曲をムーディーに演奏していくと、観客から歓声が起こる。参加者たちも「独学なのにすごく上手」「雰囲気がいいね」「なんでこんなに上手なの？」と、うっとりと聴き入っていた。

またヒョンジュンは、審査員のソンウンのリクエストにより、ステージ上でウォーキングを披露。花道を堂々と歩いていくと、「静かなカリスマが半端ない」「さすがモデルは違うね」「僕も背が高くて、あんな顔ならよかったのに」と、観客と参加者を沸かせた。

しかし対戦相手のスクールバンドがさらに爽やかな魅力で審査員を魅了し、モデルバンドは敗北。「準備したものをすべて見せきれなかった」「次は絶対負けません」と悔しさをにじませた。（『STEAL HEART CLUB』／ABEMA K WORLDチャンネル）