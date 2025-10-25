2025年の芸能ニュースの中でも、特に大きな驚きを与えたのが、永野芽郁（26才）の騒動だ。放送作家でコラムニストの山田美保子さんが、今後の永野について分析する。

CMについては違約金が発生しないそう

『女性セブン』による写真集の撮影報道に続き、民法キー局からドラマ出演のオファーがあったと報じられた永野芽郁さん。

妻子持ちの田中圭さん（41才）との"不倫疑惑報道"に続き、ヘアメイクさんの女性と4年以上も"極秘同棲"していた坂口健太郎さん（34才）と、同時期に"交際"していた過去が発覚してから1か月半が経ちました。

「また？」という、呆れたような声がネットで上がる中、張本人の永野さんが「私は全然大丈夫だから」と親しい知人にメッセージを送っていたという記事を読みました。

一方、9月17日、『第30回釜山国際映画祭』の開幕式に出席した坂口さんは「激やせ」と報じられ、同棲していた女性は坂口さんの「俳優に専念したい」宣言により、破局に追い込まれて……。世間の"永野芽郁は女の敵"という見方がより強固になったことは否めない状況です。

発端は今年4月期のドラマ『キャスター』（TBS系）に出演するタイミングで、田中さんに加えて、同作で共演した若手俳優さんとの"二股疑惑"が報じられたことでした。

でも報道を全否定し、『キャスター』の撮影を最終話まで全力で走り抜け、主演映画『かくかくしかじか』のPRにも出ていらした上、騒動の直後、気丈にもラジオ『永野芽郁のオールナイトニッポンX』（ニッポン放送）に生出演。休まず出てきたことや、心配をかけたリスナーに自分の言葉で語りかけたことなどを高評価する同業者は少なくありませんでしたが結局、同番組は終了。メインキャストのひとりとして発表済みだった来年の大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK）も降板し、同年代の女優さんらと起用社数で並んでいたCMもゼロになりました。

聞くところによると、CMについては違約金が発生していないのだそうです。永野さん側は報道を全否定しているので、CMを流さなくなったのはあくまでも企業側の自主規制。

この"自主規制"というのがまさに"令和"のスタイルです。ユーザーさんからの"お叱り"対応も厄介なのでしょうが、それ以上にコンプライアンスを重視しつつグローバルな展開を目指すならば、スキャンダラスなキャラクターはNGとなるようです。

でも、ちょっと待って。永野芽郁さんって、そんなに悪いの？と当初から思っている私です。

田中さんとの一件で彼のご家族が不快に感じたり、傷ついたりしたのは想像に難くありませんし、不倫を肯定するつもりはもちろんありません。ですが、永野さんに「略奪してやろう」とか「家庭を壊してやろう」という不倫にありがちなゲーム性は、私には感じられませんでした。いわゆる"匂わせ"もなかったですし。

坂口さんとの交際の"過去"報道についても、どちらに非があるかと言ったら二股をかけた坂口さんの方とも言えなくはありません。

それでも、永野さんの紹介文には「魔性の」とか「恋多き」とか、最近流行りの「鋼のメンタル」という修飾がつきまといます。

心配なのはどちらにとっても"セカンド女"だった点

思えば、昭和は永野さん以上の"お騒がせ女優さん"たちがファンの心を掴む魅力的なお仕事をされていませんでしたか？ 亡くなられたかたも多いので、お名前や詳細は省かせていただきますが、昭和の女優さんにはいろいろな意味で永野さん以上に暴れん坊さんだったものです。

また、清純派としてデビューし、当初は男性ファンが多かった元祖"あざとカワイイ"アイドルさんは、スキャンダルを肥やしにビッグになるほど女性ファンを増やしていきましたよね。

こうしたタイプの女性は、プライベートな女子グループの中にはいてほしくはないけれど、ブラウン管（！）やスクリーンの中にいる分には間違いなく憧れの存在でした。だって、素人にはまねできない男性遍歴やスキャンダルを武器のひとつにしながら、体当たりの演技と繊細な表現力で超プロフェッショナルなお仕事ぶりを見せてくれていたからです。

だから、お仕事を失うこともなければ干されることもなかった。SNSもない時代でしたから、関係ない人たちから各方面にご意見が届くこともなかったのです。

令和の時代に"昭和の尺度"が通用しないことは百も承知ですが、永野さんが『かくかくしかじか』で現場に台本を持ち込まなくてもせりふがすべて入っていて、NGをひとつも出さなかった……と各所で絶賛なさっていたのは原作者であり、撮影現場にも帯同していた漫画家の東村アキコさん（50才）です。

"かくしか"の永野さんの演技については、彼女を国民的女優に押し上げたNHK連続テレビ小説『半分、青い。』の脚本を担当した北川悦吏子さん（63才）も《他に変わりのいない女優です！あの頃からずっとそうだったんです。それをこんなに何年も経ってから再確認しました》（原文ママ）とXでポスト。

ちょっとだけ心配なのは、彼女が田中さんにとっても坂口さんにとっても"セカンド女"だったという点。交際相手から「きみはひとりでも生きていけるでしょ？」と別れを告げられそうなタイプでもあるかと思います。

でもひとりで大型バイクにまたがってツーリングに行っちゃう男前な面もある永野芽郁さんですから、きっと大丈夫。私は応援しています。

