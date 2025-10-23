交渉解禁は来年5月以降…王氏「長打力というのは先天的なもの」

ソフトバンクは23日、都内で行われた「プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」でスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手を1位指名した。DeNAとの競合になったが、見事に交渉権を獲得。球団会長を務める王貞治氏は指名後に電話したことを明かした。

異例のドラフト指名に場内は騒然とした。先にDeNAが1位指名に佐々木を挙げると、12球団最後のソフトバンクも佐々木を指名。城島健司CBOがクジ引きを引き当てガッツポーズした。

花巻東では歴代最多とされる通算140本塁打を記録し、一昨年のプロ野球ドラフト会議でも上位候補と目されたが、プロ志望届を提出せずに米スタンフォード大へ進学した。来年4月に21歳を迎え、2026年7月のMLBドラフトでも指名対象の条件を満たす。NPB球団が今回のドラフトで交渉権を獲得した場合、交渉・契約が可能になるのは来年5月のリーグ戦後で、契約期限は同7月末まで。日米両国で指名される可能性もある。

佐々木が入団する保証はないものの、ソフトバンクは指名に踏み切った。この日は会場に足を運んだ王氏は球団を通じ、佐々木について「まずは指名権を得られたことが何より嬉しいですよ。我々の思いが通じたんだと思うね」と笑顔を見せた。

「彼の魅力は何と言っても長打力。長打力というのは先天的なもので、後からなかなか身につくものじゃない。うちでプレーすることになれば、その才能をさらに開花させてチームの看板選手となれるように頑張って欲しいね」と願いを込めた。また、指名権獲得後に本人と電話で会話したという。

「すごく喜んでくれて、こっちも嬉しかったね。本人もありがとうございますと言ってくれてね。ホークスに来ることになったら、一緒に高い目標をもって頑張ろうと伝えました」と、王氏は会話の“内容”を明かしている。（Full-Count編集部）