女優の米倉涼子（50）の”ガサ入れ報道”から10日あまり。厚労省関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）が8月、麻薬取締法違反の疑いで米倉の自宅を家宅捜索し、今も捜査を継続中と文春オンラインが報じた余波は続いているが、本紙は米倉がイメージキャラクターを務めるコーセーの美容ブランド「グレイス ワン」のCMから降板するという情報をつかんだ。

米倉はガサ入れ以降、9月17日のBARNEYS NEW YORK銀座本店のリニューアルオープンのセレモニー、10月6日の「第21回クラリーノ美脚大賞2025」の授賞式のイベントを欠席。9月25日のジャガー・ランドローバー日本法人主催のプレス発表会に関しては、本人の欠席によってイベント自体が中止になっている。

ガサ入れ報道前は《体調不良では？》などとファンをやきもきさせていたが、今となれば“逃亡説”などさまざまな臆測が飛び交っている。週刊文春では、捜査が大きく動いたのは8月20日としているが、米倉のインスタグラムの更新が前日の19日で止まっていることも、騒動に拍車をかけている。

そんな中での降板情報……発売元のコーセーコスメポートに米倉の降板説について問い合わせると、「現時点でそのような事実はありません」（同社広報課）とのこと。スポーツ紙芸能デスクがこう言う。

「米倉さんの公式サイトには、コーセーの他に『楽天モバイル』と『アクシスコンサルティング』とCM契約中とありますが、各社とも判断がつきかねているのかもしれませんね。ただ疑惑をささやかれているだけで、逮捕されたわけでもない。それを一方的に切ったら、企業のイメージダウンにもつながりかねません。契約が切れるのを待って、あくまで本人の申し出で、円満に契約を終了したという形を取りたいと思うのが人情でしょう」

波紋が広がる中、グレイス ワンの公式サイトの中では、米倉の笑顔の写真が掲載されたままだ。

