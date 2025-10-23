「このニキに敬意を表してお香典包んだンゴ〜、成仏してクレメンス」



【話題になった投稿】実際の投稿

そうつぶやき、「国立がん研究センター基金」に寄付したことをX（旧Twitter）で報告したカシシ（@the_m_r_p）さん。



カシシさんの寄付は、Xやnoteにがんと闘う日々を投稿していた22歳の若者「なかやま」氏が、「グエー死んだンゴ」と、ネットの掲示板でおなじみのスラングで自らの死をXに「予告投稿」していたことを受けてのものだった。



「なかやま」氏の最後の投稿は3億回以上表示され、ネット民たちからは、哀悼の意を表した「成仏してクレメンス」というネットスラングの弔辞が殺到した。



ネット民としてこの「国葬」に参列せねば

さらに、「なかやま」氏の死を悼むネット民たちは、献血を行ったり、「なかやま」氏が自らXなどで公表していた入院先（「北海道がんセンター」）や、カシシさんも寄付した「国立がん研究センター基金」などに、「お香典」と称した寄付を開始。



「カシシニキに便乗して少額だけどお香典包んだンゴ」



「わたしもちょっとだけど寄付してきた。ホームページから簡単にできたよ」



「ツイッタランドの民としてはこの国葬、参列せねば」



次々と寄付の報告コメントがXに投稿されるなど、「なかやま」氏を追悼した「クレメンス香典」は一気に波及。



カシシさんも寄付の翌日、「（「国立がん研究センター基金」の）昨日の私の受付番号7500番台だったんだけど、今もう10500番台いってるぽくてお祭りの効果すごいね。なかやまニキ〜見てる〜」と、Xに投稿するなど、まさにネット上の「国葬」ともいえるムーブへと発展していった。



がん治療・予防に取り組む医師も賛同

この「クレメンス香典」のムーブを受け、寄付を行う医療関係者も続出。



産婦人科専門医・指導医で、がん治療認定医のぱいく（@paikuhan2011）先生も、「やらない善よりやる偽善」とつぶやき、「国立がん研究センター基金」に寄付。



「このポストのお陰で、国立がん研究センターやがん研究会にご香典と称して寄付が集まる流れができてる。どこの施設も高額寄付すると名前が掲示されるけど、施設の人が気づいてこの『なかやま』さんの名前が載るといいな」と、Xに投稿した。



若い世代にこそ知ってほしい、防げる「がん」のこと

産婦人科専門医であるぱいく先生は、婦人科がんの治療に向き合うがん治療認定医。



まさに「なかやま」氏と同世代の若年成人にこそ、防げる「がん」があることを知ってほしいという。



「若くして亡くなられたなかやま氏は本当に残念でなりません。私は婦人科がんを専門としていますが、中でも子宮頚がんは20〜30代でも罹患するがんであり、医療の進歩によりワクチンでほぼ防ぐことができます。今回のような寄付の動きで研究が進むことによって、特にAYA世代と呼ばれる若年のがんを防ぐことができたらなと思います」（ぱいくさん）



＜※AYA（アヤ）世代：Adolescent and Young Adultの略。15歳〜30歳代の思春期・若年成人のこと＞



「クレメンス香典」で救われる未来

ぱいく先生は「国立がん研究センター基金」に寄付する際、「医師・スタッフへのメッセージ」の欄に、「ツイッターで『グエー死んだンゴ』とツイートした『なかやま』さんを追悼するため」と記述。



それを見たネット民からは、「『なかやま基金』とかができるといいですね」といったコメントも寄せられた。



「きっかけがなんであれ、がん研究に寄付しようというムーブメントが起こるのは嬉しいことです。今や2人に1人は生涯に一度はがんにかかります。がん研究が進むことで、そういう時に恩恵が受けられたらいいなと思います」（ぱいく先生）



なお、「クレメンス香典」に参加した方々に対して、「寄付は寄付金控除の対象になるので、寄付された方は確定申告を！」といったアドバイスも寄せられた。



＜以下、カシシさん、ぱいく先生の投稿に寄せられたコメントの数々＞



生まれて初めて寄付します

「ほんとに心ばかりで申し訳ないけど、生まれて初めての寄付です。どうか役立ててください」



「がん研究のシステムに携わったことがあったけど、先生方は本当に皆さん魂込めて研究されてるンゴ。心から尊敬するし、なかやま氏のためにもお香典包むンゴ。成仏してクレメンス」



「その手があったか、サンガツ！完全に便乗だけどワイもワイも。やらない善よりやる偽善（これはなんjではなく2ch）って言うしな」



「ワイは小児がんの方に寄付してきたンゴ。小児がんはその性質上、研究が進まないし、家族の負担がすごいんだよ。ジッジやバッバが孫のためにって、土地家屋を抵当に入れて、なんて話も聞いてるンゴ。ニキに敬意を表して、ちびっこの方に寄付したンゴ」



「なかやま」さんが遺してくれたもの

「便乗する人たちが多くて流れに乗ってやったぜ（笑）。母は40〜50代頃に2回の癌を克服したものでね。おかげで76歳でも元気だ」



「なかやまさんがいなければ、こんなに簡単に寄付できると知らないまま過ごしていました。彼の遺してくれたものは大きいです」



「母方の身内に癌を患っている人がいて他人事ではないので研究が進むことを期待します」



「noteなどで故人が在住場所を隠していなかったので、いつもおいしいご飯らしかったがんセンターへの寄付URLを添えさせてください。こういう施設は独法化して経営かなり厳しいはずなので」



「がん研究に携わるいち研究者として、心から感謝申し上げます。また今回の善意の輪をつないでくださった故人の方に謹んでご冥福をお祈りいたします」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）