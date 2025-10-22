1881年に創業し、生原酒「菊水ふなぐち」などを製造、販売する菊水酒造（新潟県新発田市）が、Xの公式アカウントでカステラの変わった食べ方を紹介しています。

【豆知識】「えっ…そんな方法が！？」 これが老舗酒造が教える“カステラの変わった食べ方”です！

菊水酒造は、X上の「カステラに日本酒を染みこませてはいけません。止まらなくなります。危険なので真似しないように」という投稿に反応する形で「やりました。非常に危険です。#ふなぐちにカステラを付けてはいけません。特にざらめ付きのカステラでは絶対にやらないでください」とコメント。カステラを菊水ふなぐちに付けて食べる方法を紹介しています。

また「その他、危険な#ふなぐちアレンジがございましたら、ぜひとも教えてください。公式担当が身体を張って検証いたします」と呼び掛けています。

この投稿に対し、SNS上では「これなんで危険なの？」「おいしいの？」「ヤバそうな気がする。ウマすぎ警報発令か！？」「酒飲みの最高到達点」「ダメと言われるとやりたくなる性分なので、試してみます」などの声が上がっています。

気になる場合は試してみてはいかがでしょうか。