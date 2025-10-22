¥È¥é¥¦¥È¤¬ºÛÈ½¤ÇÎÞ¡ÄË´¤¿ÆÍ§¤Ø°î¤ì¤¿»×¤¤¡Ö¼º¤¦¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¡×¡¡ÈÖµ¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡È¿¿¼Â¡É
¥È¥é¥¦¥È¤¬µÞ»à¤·¤¿Æ±Î½Åê¼ê¤ÎºÛÈ½¤Ë½ÐÄî
¡¡¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È³°Ìî¼ê¤¬»×¤ï¤º´¶¾ð¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£¸µ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥«¥Ã¥°¥¹Åê¼ê¤¬2019Ç¯7·î¤Ë±óÀ¬Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇµÞ»à¤·¤¿»ö·ï¡¢¥¹¥«¥Ã¥°¥¹¤Î»à¤ÏµåÃÄ¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È°äÂ²¤¬ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Ç21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢Æ±Î½¤À¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥È¤¬ºÛÈ½½ê¤Ë½ÐÄî¤·¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ÈÖ¤òÌ³¤á¤ë¥µ¥à¡¦¥Ö¥é¥àµ¼Ô¤Ï21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤¬¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥«¥Ã¥°¥¹¤ÎÉÔË¡»àË´¤Î¾Ú¸À¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¡ØÃ¯¤«¤ò¼º¤¦¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¡Ù¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Çµ»ö¤ò½Ð¹Æ¡£¾Ú¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥àµ¼Ô¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¥¤¥¯¡¦¥È¥é¥¦¥È¤Ï²ÐÍËÆü¡ÊÆ±22Æü¡ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥¹¥«¥Ã¥°¥¹¤Î°äÂ²¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÉÔË¡»àË´¤Ë´Ø¤¹¤ëÌ±»öºÛÈ½¤Ç¾Ú¸À¿Í¤È¤·¤Æ½ÐÄî¤·¤¿¡£¥¹¥«¥Ã¥°¥¹¤ÏÄï¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¾Ú¸À¤ò¤·¤¿¡×¤Èµ»ö¤ÇÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¥¹¥«¥Ã¥°¥¹¤Ï2019Ç¯7·î¤Ë±óÀ¬Àè¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ÇµÞ»à¡£2022Ç¯10·î¤Ë»à°ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÌôÊª¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸µ¹ÊóÉôÄ¹¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥±¥¤»á¤Ë¶Øîþ22Ç¯¤ÎÈ½·è¤¬²¼¤µ¤ì¤¿¡£ºÛÈ½¤Ç¤ÏÊ£¿ô¤Î¸µ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹ºßÀÒÃæ¤Ë¥±¥¤»á¤«¤é¥ª¥Ô¥ª¥¤¥É¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¾Ú¸À¡£Åö»þ¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º»±²¼¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Ã¥È¡¦¥Ï¡¼¥Ó¡¼»á¤Ï¼«¿È¤¬ÌôÊª»ÈÍÑ¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ§¤á¡¢MLB¤«¤éÌôÊªµ¬Äê°ãÈ¿¤Ç60»î¹ç¤Î½Ð¾ìÄä»ß½èÊ¬¤¬²¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥àµ¼Ô¤Ïµ»ö¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¥È¥é¥¦¥È¤¬¡¢¥±¥¤»á¤Ë¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤ò²¿µå¤«¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤³¤È¡¢µåÃÄ¿¦°÷¤«¤é¥µ¥¤¥ó¥Ü¡¼¥ë¤¬¥±¥¤»á¤ÎÌôÊª¹ØÆþ¤Î»ñ¶â¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤é¤µ¤ì¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤ò¤ä¤á¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥¦¥È¤¬¥±¥¤»á¤ÎÌôÊª°ÍÂ¸¤òÃ¦µÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¹¥«¥Ã¥°¥¹²È¤ÎÊÛ¸î¿Í¤òÌ³¤á¤ë¥Ó¥ë¡¦¥Ï¥¬¥ê¥Æ¥£¡¼»á¤¬¥È¥é¥¦¥È¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¼ÁÌä¤«¤é¡¢¥È¥é¥¦¥È¤È¥¹¥«¥Ã¥°¥¹¤È¤Î´Ø·¸À¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡£2¿Í¤Ï2010Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¥ë¡¼¥à¥á¡¼¥È¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¡¢¥¹¥«¥Ã¥°¥¹¤¬¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ë°ÜÀÒ¸å¤â´Ø·¸À¤Ï·ÑÂ³¡£¥¹¥«¥Ã¥°¥¹¤¬¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¢¤È¤â¡¢¥È¥é¥¦¥È¤Ï¥ì¥¤¥«¡¼¥º¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¡¢¥¹¥«¥Ã¥°¥¹¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ó¡¼¡¦¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤È¤ÎÌÌ²ñ¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥È¥é¥¦¥È¤Ï¥¹¥«¥Ã¥°¥¹¤Î¥ª¥Ô¥ª¥¤¥É¡ÊÌôÊª»ÈÍÑ¡Ë»ÈÍÑ¤òÃÎ¤é¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¾Ú¸ÀÂæ¤Ç¡ÖÃ¯¤«¤ò¼º¤¦¤Î¤ÏÈá¤·¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥Ó¥ê¥Ð¥Ü¡¼¤ÊÅÛ¤À¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡£¡Ê¥¹¥«¥Ã¥°¥¹¤Ï¡Ë¾ì¤ÎÀ¹¤ê¾å¤²Ìò¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥àµ¼Ô¤ÏÅÁ¤¨¤¿¡£¥È¥é¥¦¥È¤ÎÎÞ¤ÎÁÊ¤¨¤Ï¡¢º£¸å¤ÎºÛÈ½¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë